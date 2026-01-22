5.2 C
Një muaj paraburgim të dyshuarin për vrasjen e nënës në Dragash

By admin

Kliko videon:http://:https://www.facebook.com/share/v/1H4EfbWzEr

Me rastin e caktimit të paraburgimit, Gjykata ka marrë parasysh peshën e rëndë të veprës penale, duke marrë parasysh mënyrën dhe rrethanat në të cilat dyshohen se është kryer vepra.

“Gjithashtu duke marrë parasysh edhe karakteristikat personale të të pandehurit, i dënuar më herët për vepra të ngjashme ku palë e dëmtuar ka qenë pikërisht viktima T.B., si dhe me qëllim të mbarëvajtjes së procedurës penale, ndaj të pandehurit do të urdhërohet ekzaminimi psikiatrik, Gjykata ka ardhur në përfundim se caktim i paraburgimit është i domosdoshëm për të siguruar prezencën e tij në procedurën hetimore e cila është në fazën fillestare”, thuhet në njoftimin e gjykatës.

Gjithashtu, gjyqtarja e procedurës paraprake më 22 janar ka lëshuar urdhër për QKUK-në, Institutin e forenzikës psikiatrike, të kryejë ekzaminim psikiatrik, në një kohë sa më të shpejtë që të jetë e mundur, por jo më gjatë se afati prej dy javësh nga dita e lëshimit të urdhëresës.

