Eskalon ‘hajnia’ edhe në Malishevë: Qindra vota dallim te disa kandidatë të PDK-së e VV-së

By admin

‘Hajni’ masive të votave po del se ka pasur edhe në Malishevë.

Më shumë te kandidatët e PDK-së, e më pak te disa të VV-së.

Në PDK, Gazmend Maliqajt i kanë dalur deri më tash 878 vota më pak.

Adnan Thaqit 689 vota më pak, Fetah Paçarizit 609 vota më pak, dhe Hajdar Beqës 238 vota më pak.

Kurse në VV, Valon Hotit i kanë dalur 278 vota më pak, dhe Gani Krasniqit 270 vota më pak.

