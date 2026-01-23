7.7 C
Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

By admin

Drejtori i KDI-së, Ismet Kryeziu, ka komentuar manipulimin e votave në mes të kandidateve për deputet në Malishevë.

Ai ka bërë me dije se kjo skemë kriminale nuk paska ndodhur vetëm në Prizren.

Në profilin e tij në “Facebook”, Kryeziu ka shkruar se skemë mund të shtrihet edhe Suharekë e Rahovec.

“Skema kriminale e vjedhjes se votave ne Prizren nuk qenka ndalur vetem ketu, i paska shtrire duart edhe ne Malisheve. Mbetet te shihet a e ka perfshire dhe Suhareken e Rahovecin”, ka shkruar Kryeziu.

Dyshime për manipulim votash, policia konfirmon se po kryhen bastisje në Prizren
Ndalim prej 48 orësh për të gjithë të shoqëruarit për manipulim me vota në Prizren

