Djali i Rasim Demirit, në mesin e të arrestuarve për manipulim të votave

Ai është i dyshuar për tjetërsim të votave për babanë e tij.
Rasim Demiri është përfaqësues i Koalicionit Vakat, koalicion ky i përbërë nga disa parti të boshnjakëve në Kosovë.
Sipas të dhënave të KQZ-së, në procesin e rinumërimit të votave për kandidatët për deputetë, Rasim Demiri del se ka 119 vota më pak sesa në numërimin fillestar në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve. /Klankosova.tv
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren