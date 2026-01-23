7 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
type here...

Fokus

A do të intervistohen kandidatët për deputetë për manipulimin e votave? Flet kryeprokurori Kryeziu

By admin

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, u pyet nëse do të hetohen edhe kandidatët për deputet, të cilëve iu shtuan votat.

Ai tha se në këtë fazë fokusi i hetimeve është te komisionerët që ishin të përfshirë në manipulimin e votave, por nuk e përjashtoi mundësinë që edhe kandidatët të hetohen.

“Deri më tani nuk kemi informacione që të implikojnë drejtpërdrejt ndonjë kandidat në ndërhyrje, por besoj se edhe kandidatët do të ftohen për t’u marrë në pyetje në prokurori. Në rast se nuk arrijmë të sigurojmë prova që t’i konsiderojnë të dyshuar, do t’u ofrohet mundësia të japin dëshmi si të dëmtuar, përfshirë edhe deklaratat e tyre publike. Shumë prej tyre tashmë kanë shprehur shqetësime për imazhin e tyre.”

Prokuroria synon të sigurojë prova për çdo rast dhe theksoi se do të veprojë pa kompromis ndaj kujtdo që përfshihet në manipulim./teve1/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren
Next article
Familjarë e të afërm në mesin e 109 të arrestuarve për keqpërdorim të votave në Prizren

Më Shumë

Fokus

Manipulimet me vota, në Prizren tashmë kanë nisur hetimet

Prokuroria në Prizren është vënë  në lëvizje pas dyshimeve për manipulim të votave në këtë komunë. Manipulim të votave ka pasur edhe në komuna të...
Fokus

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Nderim Gashi, anëtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), dega në Prizren, ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit brenda partisë duke adresuar kritika...

Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet

Djali i Nait Hasanit ndalohet për keqpërdorim të votave – Avokati jep detaje

Eskalon ‘hajnia’ edhe në Malishevë: Qindra vota dallim te disa kandidatë të PDK-së e VV-së

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Rinumërimi shpërfaq dallimet, mijëra vota minus për disa kandidatë të PDK-së

Arrestohet i afërmi i Fetah Paqarizit, dyshime për presion dhe ryshfet në Prizren

Janis Joplin, zëri i shpirtit rebel që ndryshoi historinë e rock-ut

Bashkimi triumfon në Vlorë, mposht Flamurtarin në Ligën Unike të femrave

Opozita në kërkim të alibisë për mosnjohje të zgjedhjeve

Mushkolaj: Dyshimet për hajni më të madhe janë në Prizren

IKSHP tregon zonat ku uji nuk rekomandohet për pije

Aksioni mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Prizren, Prokuroria e Policia në konferencë për media

“Misioni duhet të vazhdojë”- Zafir Berishës i mbushen sytë me lot kur kujton ditën e Pavarësisë (VIDEO)

Mbi 800 vota më pak, reagon Selmanaj: Rinumërimi i të gjitha kutive është i domosdoshëm

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne