Familjarë e të afërm në mesin e 109 të arrestuarve për keqpërdorim të votave në Prizren

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu ka bërë të ditur se nga të arrestuarit sot në këtë komunë për dallaveret me vota, pesë ose gjashta nga ta, sipas tij, janë liruar, ndërsa 109 janë arrestuar.
Ai bëri të ditur se 121 persona të dyshuar janë ftuar nga Prokuroria, dhe ata që nuk janë përgjigjur, Kryeziu tha se drejtësia është në kërkim të tyre.
Të arrestuarit, sipas Kryeziut janë pjesëtarë të subjekteve politike, po ashtu edhe familjarë të disa kandidatëve për deputetë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren