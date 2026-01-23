7 C
Prizren
Familjarë e të afërm në mesin e 109 të arrestuarve për keqpërdorim të votave në Prizren

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu ka bërë të ditur se nga të arrestuarit sot në këtë komunë për dallaveret me vota, pesë ose gjashta nga ta, sipas tij, janë liruar, ndërsa 109 janë arrestuar.

Ai bëri të ditur se 121 persona të dyshuar janë ftuar nga Prokuroria, dhe ata që nuk janë përgjigjur, Kryeziu tha se drejtësia është në kërkim të tyre.

Të arrestuarit, sipas Kryeziut janë pjesëtarë të subjekteve politike, po ashtu edhe familjarë të disa kandidatëve për deputetë.

A do të intervistohen kandidatët për deputetë për manipulimin e votave? Flet kryeprokurori Kryeziu
Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

Bastisjet në Prizren,dyshohet se është arrestuar djali i Nait Hasanit

Djali i Nait Hasanit, dyshohet se është në mesin e të arrestuarve në aksionin e gjerë të Prokurorisë Themelore në Prizren kundër keqpërdorimit të...
Hajnia që poshtëroi votën

Përgjegjësia për vjedhje votash nuk është vetëm e komisionerëve, por edhe e kandidatëve për deputetë që përfituan nga kjo hajni. Ata që e dinin...

Bashkimi kualifikohet në gjysmëfinale

Arrestohet i afërmi i Fetah Paqarizit, dyshime për presion dhe ryshfet në Prizren

Decentralizimi i kardiologjisë: QKUK nuk e ndihmon spitalin e Prizrenit

Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

Dyshime për manipulim votash në Prizren/ Prokuroria ruan konfidencialitetin e hetimeve

Fitim Thaqi dhe “Drini Market”: Historia e një ëndrre që u bë realitet

Dy dekada nga vdekja e Ibrahim Rugovës

Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

Nëna e Auron Thaqit kërkon burgim të përjetshëm për vrasësit e djalit të saj

Latifi mban takim me komisionin komunal për regjistrimin e dëmeve nga vërshimet

44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

Iu hoqën afro gjashtë mijë vota pas rinumërimit, reagon Fetah Paçarizi

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Prokuroria në Prizren me aksion për manipuluesit me vota

