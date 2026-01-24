11.1 C
Rahoveci 029 nikoqir i Sigal Prishtinës

By admin

Rahoveci 029 pret sot Sigal Prishtinën në palestrën “Mizahir Isma”, në një ndeshje të rëndësishme të Superligës së Kosovës në basketboll.

Skuadra vendase hyn në këtë përballje me bilanc prej 5 fitoreve dhe 11 humbjeve, duke kërkuar të shfrytëzojë përkrahjen e tifozëve për të regjistruar një rezultat pozitiv dhe për të forcuar pozitat në renditje.

Sigal Prishtina vjen në Rahovec me bilanc prej 7 fitoreve dhe 9 humbjeve, me synimin për të përmirësuar pozicionin në tabelë dhe për të marrë pikë të vlefshme në garën për zonën e sipërme të renditjes.

Ndeshja Rahoveci 029 – Sigal Prishtina nis nga ora 17:00 dhe pritet të ofrojë një duel me intensitet të lartë dhe emocione të forta për tifozët e basketbollit kosovar. /PrizrenPress.com/

Sot mbahet seanca dëgjimore ndaj të dyshuarve për manipulim votash në Prizren
Kërkohet paraburgim për 11 persona të dyshuar për manipulim të votave

