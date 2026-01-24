Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Avokatët e disa personave të arrestuar nën dyshimet për manipulim votash i janë drejtuar me ankesë gjykatës, duke ngritur shqetësime për kushtet e trajtimit të të ndaluarve.
Sipas tyre, personat e arrestuar, mes të cilëve edhe djali i ish-deputetit Nait Hasani, nuk kanë pasur ushqim dhe pije që nga orët e mëngjesit.
Avokatët kanë kërkuar që institucioni përgjegjës të marrë masa të menjëhershme për respektimin e të drejtave themelore të të ndaluarve, duke theksuar se mungesa e ushqimit dhe ujit përbën shkelje të procedurave ligjore dhe humane.
Deri më tani, autoritetet nuk kanë dhënë një reagim zyrtar lidhur me këto pretendime.
