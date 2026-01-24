8.4 C
Prizren
E shtunë, 24 Janar, 2026
type here...

Fokus

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

By admin

Avokatët e disa personave të arrestuar nën dyshimet për manipulim votash i janë drejtuar me ankesë gjykatës, duke ngritur shqetësime për kushtet e trajtimit të të ndaluarve.

Sipas tyre, personat e arrestuar, mes të cilëve edhe djali i ish-deputetit Nait Hasani, nuk kanë pasur ushqim dhe pije që nga orët e mëngjesit.

Avokatët kanë kërkuar që institucioni përgjegjës të marrë masa të menjëhershme për respektimin e të drejtave themelore të të ndaluarve, duke theksuar se mungesa e ushqimit dhe ujit përbën shkelje të procedurave ligjore dhe humane.

Deri më tani, autoritetet nuk kanë dhënë një reagim zyrtar lidhur me këto pretendime.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Njëri prej prokurorëve që po heton manipulimin e votave ne Prizren, të dyshuar e ka djalin e axhës
Next article
Avokati i Popullit monitoron një nga seancat dëgjimore në Prizren

Më Shumë

Fokus

Djali i Nait Hasanit ndalohet për keqpërdorim të votave – Avokati jep detaje

Në mesin e 100 personave të ndaluar sot nga Prokuroria Themelore në Prizren, në lidhje me keqpërdorimet e votave për kandidatë në zgjedhjet e...
Fokus

Një muaj paraburgim të dyshuarin për vrasjen e nënës në Dragash

Gjykata Themelore në Prizren ia ka caktuar një muaj paraburgim të dyshuarit për vrasjen e nënës së tij në Dragash. Kliko videon:http://:https://www.facebook.com/share/v/1H4EfbWzEr Me rastin e caktimit...

Labi do të jetë prezent në varrimin e gjyshit të tij në Rahovec

Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje

Posta e Kosovës forcon bashkëpunimin me Universitetin ‘Ukshin Hoti’ në Prizren

Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit

Familjarë e të afërm në mesin e 109 të arrestuarve për keqpërdorim të votave në Prizren

Raisa Šabani Jelmazi emërohet drejtoreshë e DMShShP-së në Dragash

Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

Veç në dy klasë dolën 200 vota të keqpërdorura/ Si u evidentuan vjedhjet në Prizren

Manipulimet me vota, në Prizren tashmë kanë nisur hetimet

Sulmuan me mjete të forta katër zyrtarët policorë në Prizren, tre të dyshuarit dërgohen në mbajtje

Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

Dallaveret me vota, ish-kryeprokurori i Prizrenit: Edhe KQZ-ja duhet të ketë përgjegjësi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne