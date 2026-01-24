Peja 03 fiton bindshëm ndaj Junior 06

Peja 03 ka shënuar fitore të thellë ndaj Junior 06 me rezultat 86–50 (28:10, 50:25, 74:36, 86:50), në një ndeshje ku vendaset dominuan nga minuta e parë e deri në fund.
Peja 03 e nisi fuqishëm takimin, duke krijuar epërsi që në çerekun e parë dhe duke e rritur vazhdimisht diferencën falë lojës së shpejtë në tranzicion, mbrojtjes agresive dhe efikasitetit në sulm.
Te Peja 03 u dalluan P. Powell me 23 pikë, E. Kamerolli me 20 pikë, si dhe K. Jefferson me 11 pikë, ndërsa E. Rexhepi kontribuoi me 9 pikë, kërcime dhe asistime të rëndësishme.
Junior 06 tentoi të reagojë në momente të lojës, por epërsia e krijuar herët nga Peja 03 ishte vendimtare për rrjedhën e takimit./PrizrenPress.com/
