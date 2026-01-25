10.7 C
Prizren
E diel, 25 Janar, 2026
LajmeSiguri

54 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një fatalitet dhe 20 të lënduar

By admin

Në 24 orët e fundit, në Kosovë janë regjistruar 54 aksidente trafiku, ndërsa një prej tyre ka përfunduar me fatalitet.

Sipas statistikave të Policisë së Kosovës, 20 aksidente përfunduan me të lënduar, ndërsa 33 të tjera shkaktuan vetëm dëme materiale.

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, janë shqiptuar 1,967 gjoba trafiku për shkelje të ndryshme, si dhe janë arrestuar 17 persona. 12 prej tyre janë dërguar në mbajtje për veprime të tjera të dyshimta.

Siguri

Zhduket një 39-vjeçar nga Banja e Malishevës, kërkohet ndihmë për gjetjen e tij

Është zhdukur Avdyl Begaj, 39-vjeçari nga fshati Banjë e Malishevës. Në bazë të njoftimit të fshatit, thuhet se për herë të fundit ai është parë...
Fokus

Petrit Kryeziu, ish-gazetari që si kryeprokuror po lufton krimin

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu ka marrë vëmendjen në muajt e fundit me vendimet për nisje të aksioneve kundër aferave korruptive,...

Nga një muaj paraburgim ndaj 23 të dyshuarve për manipulim votash, ryshfet e kanosje

S’iu bindën, fyen dhe lënduan një polic – arrestohen dy persona në Rahovec

Votat pas rinumërimit, Totaj: Fenomen që i ka prek të gjitha partitë, logjika thotë se kjo s’ndodh rastësisht

Djali i Nait Hasanit ndalohet për keqpërdorim të votave – Avokati jep detaje

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Kryeziu: Kandidatët po distancohen por vështirë të besohet se komisionerët kanë manipuluar nga simpatia apo dashuria

Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

Kërkohet paraburgim ndaj 23 personave, 21 komisionerë të dyshuar për falsifikim të rezultateve

140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Levent Bus emërohet drejtor i Financave, kompletohet ekipi i drejtorëve në Prizren

Zjarrfikësit e Suharekës përfitojnë pajisje të reja nga mërgimtarët në Zvicër

“Misioni duhet të vazhdojë”- Zafir Berishës i mbushen sytë me lot kur kujton ditën e Pavarësisë (VIDEO)

Posta e Kosovës forcon bashkëpunimin me Universitetin ‘Ukshin Hoti’ në Prizren

Totaj për keqpërdorimin e votave në Prizren: Kjo nuk është PDK-ja për të cilën kemi punuar

