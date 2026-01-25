8.9 C
Prizren
E diel, 25 Janar, 2026
type here...

Lajme

Agron Kuzhnini dhe bashkëshortja e tij, Vjollca Kuzhnini, japin dorëheqje nga AAK-ja në Prizren

By admin

Agron Kuzhnini, anëtar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren, dhe bashkëshortja e tij, Vjollca Kuzhnini, ish-kandidate e Asamblesë Komunale nga radhët e AAK-së, kanë dhënë dorëheqje nga angazhimi i tyre politik.

KLIKO VIDEON: https://www.facebook.com/reel/1430800188460424

Në një letër drejtuar kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj, Kuzhnini ka thënë se përkrahja e tij ndaj këtij subjekti politik “ka qenë e sinqertë, e hapur dhe e vazhdueshme, si në aspektin politik ashtu edhe në atë shoqëror”.

“Për mua, kjo përkrahje ka qenë morale dhe e palëkundur”, thuhet më tej në letrën e dorëheqjes.

Krijojmë webfaqe për biznese

Ai ka bërë të ditur se dorëheqja vjen si pasojë , siç është shprehur, “dëmtimit të thellë moral” të përjetuar gjatë dhe pas procesit të fundit zgjedhor të 28 dhjetorit 2025.

“Përkrahja dhe angazhimi ynë për AAK-në nuk kanë qenë asnjëherë të vogla, përkundrazi kanë qenë të vazhdueshme dhe pa asnjë interes personal apo përfitim material”, ka deklaruar Kuzhnini.

Sipas tij, pavarësisht kësaj, ai dhe bashkëshortja e tij janë përballur me “etiketime, lëndime morale dhe akuza publike, veçanërisht përmes mediave”, të cilat, siç ka thënë, kanë ndikuar në dinjitetin e tyre personal dhe familjar.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Në letër përmendet edhe rasti i Vjollca Kuzhninit, për të cilin thuhet se “proceset hetimore kanë dëshmuar se akuzat nuk kanë qenë ashtu siç janë paraqitur publikisht”, ndërsa ajo “është liruar për mungesë faktesh, në përputhje me procedurat gjyqësore”.

“Pavarësisht kësaj, pasojat morale dhe publike për ne kanë qenë të rënda dhe të padrejta”, thuhet në letër, duke shtuar se vendimi për dorëheqje është marrë “me dhimbje, por me ndërgjegje të pastër”.

Në fund të letrës, çifti ka falënderuar drejtuesit e AAK-së për besimin e dhënë ndër vite dhe i ka uruar kryetarit të partisë “shëndet, forcë dhe suksese në rrugëtimin e mëtejmë politik dhe kombëtar”./PrizrenPress.com/

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
54 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një fatalitet dhe 20 të lënduar
Next article
Kryetari i Institutit të Gjuhës Turke vizitoi Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Më Shumë

Fokus

Decentralizimi i kardiologjisë: QKUK nuk e ndihmon spitalin e Prizrenit

Projekti që nisi para një viti e gjysmë për decentralizimin e kardiologjisë invazive u ndal. QKUK-ja nuk dërgoi më kardiolog në spitalin e Prizrenit për...
Sport

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Liria e Prizrenit ka përfunduar fazën përgatitore në Durrës, e cila u mbyll me ndeshjen miqësore ndaj Dinamo Ferizajt, të humbur minimalisht 0-1. Gjatë qëndrimit...

Një muaj paraburgim të dyshuarin për vrasjen e nënës në Dragash

Aktivistë të LDK-së në Prizren akuzojnë kryetarin e degës, Driton Selmanaj, për manipulim votash

Vjedhjet brenda llojit – Cilëve kandidatë iu hoqën më së shumti vota pas rinumërimit në Prizren?

Vrasja e Auron Thaqit, nesër vazhdon seanca ndaj dy të akuzuarve

Djali i Nait Hasanit ndalohet për keqpërdorim të votave – Avokati jep detaje

Selmanaj diskuton me kuvendarët dhe drejtorët prioritetet për zhvillimin e Prizrenit

Raisa Šabani Jelmazi emërohet drejtoreshë e DMShShP-së në Dragash

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

Të prangosur, sillen në gjykatë të dyshuarit për “vjedhje votash” (VIDEO)

Petrit Kryeziu, ish-gazetari që si kryeprokuror po lufton krimin

Nga një muaj paraburgim ndaj 23 të dyshuarve për manipulim votash, ryshfet e kanosje

Derbi i madh, të dielën

Sekuestrohen tre armë në Prizren, arrestohet një i dyshuar për kanosje

Aksident fatal në rrugën Gjakovë–Prizren, humb jetën një 81-vjeçar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne