8.9 C
Prizren
E diel, 25 Janar, 2026
type here...

Sport

Trepça fiton derbin ndaj Bashkimit

By admin

Kampionia e Kosovës, Trepça ka triumfuar në derbin e javës së 17-të të ProCredit Superligës ndaj Bashkimit me shifrat 90:81.

Sfida në Mitrovicë ka qenë shumë interesante, e baraspeshuar dhe e luftuar deri në fund nga të dyja skuadrat, derisa përfundoi me fitoren e vendasve, raporton PrizrenPress.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi
Next article
Avokati Qelaj: Klientët tanë mohojnë manipulimin e votave, procesi ishte i monitoruar me kamera

Më Shumë

Kulture

Luan Durmishi hyn në garë për San Marinon në Eurovision 2026

Këngëtari shqiptar Luan Durmishi ka hyrë zyrtarisht në garë për të përfaqësuar San Marinon në Eurovision Song Contest 2026. Ai po merr pjesë në...
Fokus

Të prangosur, sillen në gjykatë të dyshuarit për “vjedhje votash” (VIDEO)

Në objektin e Gjykatës Themelore të Prizrenit, ka nisur hyrja e të dyshuarve për manipulim të vullnetit qytetar të shprehur me votë. Ata janë sjellë...

Djali i Rasim Demirit, në mesin e të arrestuarve për manipulim të votave

Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit

Vrasja e Auron Thaqit, nesër vazhdon seanca ndaj dy të akuzuarve

Dosja e Prokurorisë për manipulimet në Prizren: 50 euro komisioneres, kanosje për kryesuesen gjatë numërimit të votave

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

KQZ-ja merr vendim: Do të rinumërohen të gjitha votat në Kosovë, shkarkohen përfaqësuesit e të gjitha partive në Prizren

E rrahu nënën deri në vdekje, autori i krimit në Dragash u dënua tri herë për dhunë në familje

Dyshime për manipulim votash, policia konfirmon se po kryhen bastisje në Prizren

Votat pas rinumërimit, Totaj: Fenomen që i ka prek të gjitha partitë, logjika thotë se kjo s’ndodh rastësisht

Aktivistë të LDK-së në Prizren akuzojnë kryetarin e degës, Driton Selmanaj, për manipulim votash

Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë

Zjarrfikësit e Suharekës përfitojnë pajisje të reja nga mërgimtarët në Zvicër

Dyshime për manipulim votash në Prizren/ Prokuroria ruan konfidencialitetin e hetimeve

Selmanaj diskuton me kuvendarët dhe drejtorët prioritetet për zhvillimin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne