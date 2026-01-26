9 C
Ismet Kryeziu kërkon përsëritjen e zgjedhjeve në Prizren

Drejtori i KDI-së, Ismet Kryeziu, ka kërkuar përsëritjen e procesit zgjedhor në Prizren.

Ai ka thënë se është manipuluar vullneti qytetar, me prekjen e 60 mijë votave.

Krijojmë webfaqe për biznese

Postimi:

KËRKESË PUBLIKE PËR PËRSËRITJEN E ZGJEDHJEVE NË KOMUNËN E PRIZRENIT

Si qytetar dhe votues i Komunës së Prizrenit, shpreh shqetësimin tim, por edhe të shumë bashkëqytetarëve të mi, lidhur me cenimin e integritetit të procesit të fundit zgjedhor, ku zbulimi i parregullsive serioze dhe i manipulimeve ka prekur mbi 60 mijë vota të qytetarëve.

Shkarkimi i anëtarëve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, arrestimi dhe ngritja e aktakuzave ndaj mbi 100 komisionerëve zgjedhorë, si dhe korrigjimi i votave për kandidatë të caktuar – të cilët edhe pas këtyre korrigjimeve vazhdojnë të kenë numër të mjaftueshëm votash për të siguruar mandate deputetësh – dëshmojnë se ky proces ka qenë thellësisht i kontaminuar.

Në këto rrethana, ky proces nuk e përmbush asnjë standard zgjedhor për t’u certifikuar si proces i rregullt dhe i besueshëm.

Përkundër që votat e manipuluara po anulohen, procesi prapë mbetet I komprometuar, sepse korrigjimet teknike asnjëherë nuk janë të mjaftueshme për të rikthyer besimin publik dhe për të garantuar se rezultati përfundimtar pasqyron realisht vullnetin e lirë të qytetarëve.

Edhe pse institucionet e drejtësisë ende nuk kanë dhënë vendime përfundimtare lidhur me përgjegjësinë individuale të kandidatëve, besimi në integritetin e përfaqësuesve të zgjedhur është dëmtuar rëndë. Në një demokraci funksionale, legjitimiteti i mandatit buron jo vetëm nga ligjshmëria formale, por edhe nga besueshmëria e procesit që e prodhon atë.

Gjithashtu, edhe sikur kandidatët e përfshirë do të merrnim vendim për t’u tërhequr nga të qenit deputetë për arsye etike, mendoj që votuesit e Prizrenit nuk do të duhej të penalizohen për parregullsitë që nuk i kanë shkaktuar vetë, e aq më pak që qyteti i tyre të mbetet i papërfaqësuar në Kuvendin e Kosovës.

Prandaj, duke u mbështetur në parimet themelore demokratike dhe në të drejtën tonë qytetare për zgjedhje të lira dhe të ndershme, kërkoj përsëritjen e zgjedhjeve në Komunën e Prizrenit, si mjeti i vetëm proporcional dhe i drejtë për të rivendosur besimin në procesin zgjedhor dhe në përfaqësimin politik të qytetarëve.

Kjo kërkesë nuk është politike dhe nuk është e drejtuar kundër individëve të caktuar. Ajo është një kërkesë për drejtësi zgjedhore, transparencë institucionale dhe respektim të vullnetit të lirë të qytetarëve të Prizrenit.

