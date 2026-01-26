9 C
Derbi i çikave sot në kryeqytet

By admin

Superliga e Femrave në basketboll sjell sot një përballje mjaft tërheqëse, ku KBF Prishtina dhe KBF Bashkimi do të maten mes vete në derbin e javës.

Takimi zhvillohet sot, me fillim nga ora 17:30, në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, raporton PrizrenPress.

Të dyja skuadrat hyjnë në këtë ndeshje me bilanc të njëjtë pas 13 xhirove, me nga 9 fitore dhe 2 humbje, çka e bën këtë duel edhe më interesant dhe vendimtar për renditjen.

Pritet një ndeshje me ritëm të lartë, rivalitet të fortë dhe emocion deri në fund./PrizrenPress.com/

