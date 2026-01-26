8.3 C
Prizren
E hënë, 26 Janar, 2026
type here...

Lajme

Në Prokurorinë e Prizrenit u mbajt takim ndërinstitucional për luftimin e kontrabandimit me migrantë

By admin

Në Prokurorinë Themelore në Prizren është mbajtur një takim pune me përfaqësues të Prokurorisë së Kukësit, përfaqësues të Policisë së Trafiqeve nga Tirana, përfaqësues të Policisë për Hetimin e Trafikimit dhe Kontrabandimit me Migrantë, si dhe përfaqësues policorë nga Departamenti për Kufij i Policisë së Kosovës -Prishtinë.

Delegacionet pjesëmarrëse u pritën nga prokurorja e Departamentit për Krime të Rënda në Prokurorinë e Prizrenit, znj. Ervehe Gashi.

Tema kryesore e këtij takimi ishte rritja dhe thellimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkufitar ndërmjet dy prokurorive dhe strukturave policore përkatëse, me fokus të veçantë në trajtimin e rasteve të kontrabandimit me migrantë.

Gjatë takimit u diskutua për shkëmbimin e informatave, koordinimin e veprimeve hetimore, si dhe mekanizmat konkretë për një reagim më efikas ndaj këtij fenomeni, i cili paraqet shqetësim serioz për sigurinë dhe sundimin e ligjit në rajon.

Pjesëmarrësit u dakorduan për vazhdimin e komunikimit të rregullt dhe forcimin e bashkëpunimit praktik, me qëllim parandalimin dhe luftimin efektiv të kontrabandimit me migrantë dhe formave të tjera të krimit të organizuar ndërkufitar.

Prokuroria Themelore në Prizren mbetet e përkushtuar në forcimin e partneritetit me institucionet homologe brenda dhe jashtë vendit, në funksion të zbatimit të ligjit dhe mbrojtjes së rendit publik.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ky person po kërkohet nga Policia për vjedhje në Malishevë

Më Shumë

Lajme

Familjarë e të afërm në mesin e 109 të arrestuarve për keqpërdorim të votave në Prizren

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu ka bërë të ditur se nga të arrestuarit sot në këtë komunë për dallaveret me vota,...
Lajme

E marte me ngrica dhe temperatura në minus

Të martën parashihet mot kryesisht i vranët, me intervale të shkurtra me diell.   Në orët e hershme të mëngjesit pritet të ketë mjegull dhe ngrica,...

Djegia e shtëpisë në Malishevë, viktima është një grua rreth 50 vjeçare

Luan Durmishi hyn në garë për San Marinon në Eurovision 2026

54 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një fatalitet dhe 20 të lënduar

Mushkolaj: Dyshimet për hajni më të madhe janë në Prizren

Ismet Kryeziu kërkon përsëritjen e zgjedhjeve në Prizren

A do të intervistohen kandidatët për deputetë për manipulimin e votave? Flet kryeprokurori Kryeziu

Përçarje/ Japin dorëheqje dy kryetarë të nëndegëve në LDK-në e Prizrenit

Rinumërimi në Malishevë: Paçarizi i PDK-së me 728 vota minus

140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Kampioni e pret nënkampionin

Ky person po kërkohet nga Policia për vjedhje në Malishevë

Trepça fiton derbin ndaj Bashkimit

Kërkohet paraburgim për 11 persona të dyshuar për manipulim të votave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne