7.2 C
Prizren
E hënë, 26 Janar, 2026
type here...

FokusSport

Çikat e Bashkimit fitojnë në kryeqytet

By admin

Çikat e Bashkimit ka shënuar fitore bindëse ndaj Prishtinës me rezultat 74–45 (18:14, 27:9, 10:11, 19:11), raporton PrizrenPress.

Pas një çereku të parë relativisht të baraspeshuar, Bashkimi dominoi në periodën e dytë duke krijuar epërsi të madhe, të cilën e menaxhoi pa probleme deri në fund të ndeshjes.

Prishtina tentoi reagimin në pjesën e dytë, por Bashkimi ruajti kontrollin e lojës dhe mbylli takimin me avantazh të thellë./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Në Prokurorinë e Prizrenit u mbajt takim ndërinstitucional për luftimin e kontrabandimit me migrantë
Next article
Familjarët e të ndaluarve në Prizren u ankuan në KMDLNJ për shkelje të të drejtave

Më Shumë

Lajme

Arrestimet për vota, Kryeziu vlerëson punën e Kryeprokurorit Petrit Kryeziu: Po bëhet shembull i funksionimit të institucionit

Ismet Kryeziu nga KDI, ka reaguar lidhur me arrestimet që kanë ndodhur sot për shkak të dyshimeve për manipulim të votave nga zgjedhjet e...
Lajme

Posta e Kosovës forcon bashkëpunimin me Universitetin ‘Ukshin Hoti’ në Prizren

Menaxhmenti i Postës së Kosovës – Regjioni i Prizrenit,  zhvilloi sot një takim me Rektorin e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Asoc. Dr....

I hiqen edhe disa vota Fetah Paçarizit, ky është rezultati aktual

Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

Zhduket një 39-vjeçar nga Banja e Malishevës, kërkohet ndihmë për gjetjen e tij

Fitim Thaqi dhe “Drini Market”: Historia e një ëndrre që u bë realitet

Drake me kapelë me flamurin shqiptar, fansat reagojnë masivisht

Arrestohet i afërmi i Fetah Paqarizit, dyshime për presion dhe ryshfet në Prizren

Bastisjet në Prizren,dyshohet se është arrestuar djali i Nait Hasanit

Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje

Fitorja e pestë radhazi e Yllit

Ndalim prej 48 orësh për të gjithë të shoqëruarit për manipulim me vota në Prizren

Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit

Ky person po kërkohet nga Policia për vjedhje në Malishevë

Kuvendi i Prizrenit miraton buxhetin për vitin 2026 në vlerë mbi 75 milionë euro

Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne