8.1 C
Prizren
E martë, 27 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

57 aksidente dhe mbi 2300 gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

By admin

Policia e Kosovës përmes raportit ditor ka njoftuar se brenda një dite në vendin tonë kanë ndodhur 57 aksidente trafiku.

Prej tyre, 34 aksidente janë me dëme materiale dhe 23 aksidente me të lënduar.

Poashtu gjatë 24 orëve në Kosovë janë shqiptuar 2,376 gjoba.

Janë arrestuar 15 persona, 14 janë dërguar në mbajtje dhe një në vuajte të dënimit.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dokumente, armë dhe para – krejt çka u gjet gjatë aksionit në “Eko Regjioni” Prizren
Next article
Publikohen pamjet e aksidentit në Mamushë, polici shpëton për pak sekonda nga goditja

Më Shumë

Lajme

Kërkohet paraburgim ndaj 23 personave, 21 komisionerë të dyshuar për falsifikim të rezultateve

Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i Gjykatës...
Lajme

Aksident fatal në rrugën Gjakovë–Prizren, humb jetën një 81-vjeçar

Një aksident trafiku me pasojë vdekje ka ndodhur sot rreth orës 13:25 në dalje të qytetit të Gjakovës, në rrugën Gjakovë–Prizren, konkretisht në rrugën...

Prizren: Një nga rastet më të rënda, drejtësia të jetë e kujdesshme

Djegia e shtëpisë në Malishevë, viktima është një grua rreth 50 vjeçare

Njëri prej prokurorëve që po heton manipulimin e votave ne Prizren, të dyshuar e ka djalin e axhës

Votat pas rinumërimit, Totaj: Fenomen që i ka prek të gjitha partitë, logjika thotë se kjo s’ndodh rastësisht

Arrestohet i afërmi i Fetah Paqarizit, dyshime për presion dhe ryshfet në Prizren

Aksident mes tri automjeteve në Mamushë, lëndohen gjashtë persona

Në Prokurorinë e Prizrenit u mbajt takim ndërinstitucional për luftimin e kontrabandimit me migrantë

Bohanon e Bashkimit me performancë të jashtëzakonshme, shpallet MVP

Peja 03 fiton bindshëm ndaj Junior 06

“Na bëj hallall oj hallë”, reagimi prekës i nipit pas vdekjes së gruas nga zjarri në Malishevë

Rahoveci 029 nikoqir i Sigal Prishtinës

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Petrit Kryeziu, ish-gazetari që si kryeprokuror po lufton krimin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne