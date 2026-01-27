Një aksident i rëndë trafiku ndodhi të dielën mbrëma në Mamushë, ku mbetën të lënduar 6 persona.
Së fundmi janë publikuar edhe pamje ku shihet momenti i aksidentit në të cilin për pak sa nuk u godit edhe një zyrtar policor.
Në pamjet e shpërndara në rrjete sociale, vërehet se një veturë që po lëvizte me shpejtësi të madhe godet fillimisht një kamionetë të ndaluar nga policia dhe më pas përplaset edhe me veturën zyrtare policore.
Në video shihet qartë se polici, i cili ndodhej në afërsi të automjeteve, arrin të largohet vetëm disa sekonda para goditjes, duke shmangur kështu përplasjen direkte.
Si pasojë e aksidentit, raportohet se gjashtë persona kanë mbetur të lënduar, ndërsa të njëjtit janë dërguar për trajtim mjekësor dhe pastaj janë liruar për në shtëpi. Rasti është duke u hetuar nga Policia e Kosovës. /Telegrafi/
