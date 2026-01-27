8.4 C
Prizren
E martë, 27 Janar, 2026
type here...

Lajme

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

By admin

Platforma qytetare “Liria ka Emër” ka vazhduar sot fushatën e saj të takimeve nëpër Kosovë, duke realizuar një vizitë zyrtare në Komunën e Rahovecit.

Dy themeluesit e platformës, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli, u pritën në takim nga kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi. Gjatë takimit, ata prezantuan misionin dhe aktivitetet e platformës, me theks të veçantë në fushatën e mobilizimit qytetar për Marshin “Drejtësi, jo politikë”, i cili do të mbahet më 17 shkurt në Prishtinë.

Krijojmë webfaqe për biznese

Sipas përfaqësuesve të platformës, marshi synon të ngrejë zërin qytetar në mbrojtje të drejtësisë së paanshme dhe në përkrahje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në Hagë.

Bashkëthemeluesja e platformës, Eliza Hoxha, tha se ky marsh përfaqëson një thirrje qytetare për drejtësi të drejtë dhe të paanshme.

“Kërkojmë mbështetje që zëri i qytetarëve të Kosovës të dëgjohet fuqishëm më 17 shkurt,” u shpreh ajo.

Ndërkaq, Ismail Tasholli theksoi se mobilizimi në çdo komunë të Kosovës është thelbësor për përçimin e mesazhit të marshit.

“Marshi ‘Drejtësi, jo politikë’ është një reagim i domosdoshëm kundër shndërrimit të drejtësisë në instrument politik,” deklaroi ai.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, shprehu mbështetjen e tij për këtë nismë qytetare, duke vlerësuar rëndësinë e ruajtjes së dinjitetit të luftës çlirimtare dhe të parimeve të drejtësisë.

“Drejtësia duhet të jetë e drejtë dhe e barabartë për të gjithë. Kjo është një kauzë që meriton mbështetje,” tha Latifi.

Platforma “Liria ka Emër” ka bërë të ditur se do të vazhdojë takimet dhe aktivitetet në të gjithë Kosovën, me synimin e mobilizimit sa më të gjerë qytetar për pjesëmarrje masive në Marshin e 17 shkurtit, nën moton “Drejtësi, jo politikë”.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Njoftimi i plotë:

Përfaqësuesit e “Liria ka Emër” takojnë Kryetarin e Rahovecit, sigurojnë mbështetje për marshin “Drejtësi, jo politikë”

Prishtinë, 27 janar – Platforma “Liria ka Emër” ka vazhduar sot fushatën e saj të takimeve nëpër Kosovë, me një vizitë zyrtare në Komunën e Rahovecit. Dy themeluesit e platformës, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli, u pritën në takim nga Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi.

Gjatë takimit, përfaqësuesit e platformës prezantuan misionin dhe aktivitetet e “Liria ka Emër”, me theks të veçantë në fushatën e mobilizimit qytetar për Marshin “Drejtësi, jo politikë”, i cili do të mbahet më 17 shkurt në Prishtinë, në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen në Hagë.

Eliza Hoxha, bashkëthemeluese e platformës, theksoi se ky Marsh është një thirrje qytetare për drejtësi të paanshme.

“Kërkojmë mbështetje që zëri i qytetarëve të Kosovës të dëgjohet fuqishëm më 17 shkurt”, shtoi ajo.

Ndërsa, Ismail Tasholli ndër të tjera tha se mobilizimi në çdo komunë të Kosovës është thelbësor për përçimin e mesazhit të Marshit.

“Marshi “Drejtësi, jo politikë” është reagim i domosdoshëm kundër shndërrimit të drejtësisë në instrument politik”, shtoi Tasholli.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, shprehu mbështetjen e tij për këtë nismë qytetare, duke vlerësuar rëndësinë e ruajtjes së dinjitetit të luftës çlirimtare dhe të parimeve të drejtësisë.

“Drejtësia duhet të jetë e drejtë dhe e barabartë për të gjithë. Kjo është një kauzë që meriton mbështetje,” tha Latifi.

Platforma “Liria ka Emër” do të vazhdojë takimet dhe aktivitetet në të gjithë Kosovën, me qëllim mobilizimin sa më të gjerë qytetar për pjesëmarrje masive në Marshin e 17 shkurtit.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Publikohen pamjet e aksidentit në Mamushë, polici shpëton për pak sekonda nga goditja
Next article
Taulant Hodaj pritet të zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të FFK-së

Më Shumë

Fokus

Çikat e Bashkimit fitojnë në kryeqytet

Çikat e Bashkimit ka shënuar fitore bindëse ndaj Prishtinës me rezultat 74–45 (18:14, 27:9, 10:11, 19:11), raporton PrizrenPress. Pas një çereku të parë relativisht të...
Fokus

Arrestohet i afërmi i Fetah Paqarizit, dyshime për presion dhe ryshfet në Prizren

"Betimi për Drejtësi” mëson nga burime se në kuadër të aksionit të Policisë dhe Prokurorisë në Prizren është arrestuar një person i dyshuar për...

Tragjedi në Dragash: Dyshohet se djali e vrau nënën e tij

Avokati Qelaj: Klientët tanë mohojnë manipulimin e votave, procesi ishte i monitoruar me kamera

Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Bashkimi kualifikohet në gjysmëfinale

Rezultati në Prizren: 80% e votave u manipuluan

Ky person po kërkohet nga Policia për vjedhje në Malishevë

Ekzekutohen pagesat prej 100 eurosh për studentët

Kryetari i Institutit të Gjuhës Turke vizitoi Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Prokuroria Speciale me aksion në ndërmarrjen “Ekoregjioni” në Prizren, hetime për keqpërdorim e mashtrim

Aksident fatal në rrugën Gjakovë–Prizren, humb jetën një 81-vjeçar

Autoambulanca mbërrin në Gjykatën e Prizrenit, dikujt dyshohet se iu përkeqësua shëndeti

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne