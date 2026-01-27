8.4 C
Prizren
E martë, 27 Janar, 2026
Sport

Taulant Hodaj pritet të zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të FFK-së

By admin

Taulant Hodaj pritet ta zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të Federatës së Futbollit të Kosovës, pas harmonizimit të statutit të FFK-së me MKRS-në, UEFA-n dhe FIFA-n.

Hodaj ka qenë më herët pjesë e FFK-së, ndërsa në vitin 2023 ka dhënë kontribut në procesin e licencimit të FFK-së nga MKRS, në bashkëpunim me UEFA-n dhe FIFA-n.

RTV Dukagjini mëson se kandidatura e tij për postin e të parit të futbollit kosovar vjen si kërkesë e disa klubeve të Superligës dhe Ligës së Parë.

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë
Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

Lajmet e Fundit

