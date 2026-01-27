8.4 C
Prizren
E martë, 27 Janar, 2026
type here...

Lajme

Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

By admin

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka pritur sot në një takim pune përgjegjësin e Zyrës së UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren, Lino Sciarra. Takimi kishte karakter pune, si dhe shërbeu për urimin e kryetarit Kastrati me rastin e fillimit të mandatit të tij të dytë.

Me këtë rast, sipas njoftimit, kryetari Kastrati i dëshiroi mirëseardhje Sciarras në Malishevë, duke e falënderuar për vizitën dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm të faktorit ndërkombëtar në Kosovë, e në veçanti në Komunën e Malishevës.

Nga ana e tij, Lino Sciarra e uroi kryetarin Kastrati për mandatin e dytë dhe fitoren pa balotazh, duke theksuar se kjo është dëshmi e vlerësimit të qytetarëve për punën dhe angazhimin e tij gjatë mandatit të parë.

Gjatë takimit u diskutua edhe për zhvillimet e përgjithshme në komunë, planet e ardhshme zhvillimore, si dhe për situatën pas vërshimeve të fundit./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Taulant Hodaj pritet të zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të FFK-së
Next article
Totaj priti ambasadorin e Hungarisë, diskutohen mundësitë e bashkëpunimit

Më Shumë

Lajme

Të shtëna me armë në Suharekë, arrestohen tre persona

Policia e Kosovës ka arrestuar tre persona në fshatin Gjinoc të Suharekës, nën dyshimin se janë përfshirë në një incident me armë zjarri pas...
Sport

Trepça fiton derbin ndaj Bashkimit

Kampionia e Kosovës, Trepça ka triumfuar në derbin e javës së 17-të të ProCredit Superligës ndaj Bashkimit me shifrat 90:81. Sfida në Mitrovicë ka qenë...

IKSHP tregon zonat ku uji nuk rekomandohet për pije

Njëri prej prokurorëve që po heton manipulimin e votave ne Prizren, të dyshuar e ka djalin e axhës

Petrit Kryeziu, ish-gazetari që si kryeprokuror po lufton krimin

Prizreni nën vëzhgim, parkohen automjetet e Policisë, gati për transportimin e ‘komisionerëve manipulues’

Përçarje/ Japin dorëheqje dy kryetarë të nëndegëve në LDK-në e Prizrenit

Totaj priti ambasadorin e Hungarisë, diskutohen mundësitë e bashkëpunimit

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Hajnia që poshtëroi votën

Dosja e Prokurorisë për manipulimet në Prizren: 50 euro komisioneres, kanosje për kryesuesen gjatë numërimit të votave

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Një muaj paraburgim të dyshuarin për vrasjen e nënës në Dragash

Prokuroria kërkon paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasjen e nënës në Dragash

54 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një fatalitet dhe 20 të lënduar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne