Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Basketbollistja e Bashkimit, Aulona Muhadri, është shpallur MVP e javës pas paraqitjes së saj të shkëlqyer në xhiron e 14-të të Superligës së Femrave në basketboll, raporton PrizrenPress.

Muhadri ishte më e dalluara në radhët e skuadrës prizrenase, duke regjistruar 13 pikë, 11 kërcime dhe 2 asistime, statistikë kjo që dëshmon kontributin e saj të gjithanshëm në parket.

Me dominimin në lojën nën kosh dhe efikasitetin në fazën ofensive, ajo pati rol kyç në fitoren bindëse të Bashkimit ndaj Prishtinës me rezultat 74–45./PrizrenPress.com/

Totaj priti ambasadorin e Hungarisë, diskutohen mundësitë e bashkëpunimit
Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

