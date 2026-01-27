Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Basketbollistja e Bashkimit, Aulona Muhadri, është shpallur MVP e javës pas paraqitjes së saj të shkëlqyer në xhiron e 14-të të Superligës së Femrave në basketboll, raporton PrizrenPress.
Muhadri ishte më e dalluara në radhët e skuadrës prizrenase, duke regjistruar 13 pikë, 11 kërcime dhe 2 asistime, statistikë kjo që dëshmon kontributin e saj të gjithanshëm në parket.
Me dominimin në lojën nën kosh dhe efikasitetin në fazën ofensive, ajo pati rol kyç në fitoren bindëse të Bashkimit ndaj Prishtinës me rezultat 74–45./PrizrenPress.com/
