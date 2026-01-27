Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren ka shënuar një angazhim të theksuar gjatë vitit 2025 në fushën e restaurimit, konservimit dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, duke ndërhyrë në dhjetëra asete me vlera të veçanta historike dhe kulturore.
Sipas njoftimit të QRTK Prizren, gjatë këtij viti janë hartuar gjithsej 9 projekte restauruese dhe konservuese, ndërsa edhe 5 projekte të tjera ndodhen në faza të ndryshme përgatitore. Paralelisht, ka nisur zbatimi i 8 projekteve të reja restauruese-konservuese, si dhe janë vazhduar punimet në 13 asete të trashëgimisë kulturore të bartura nga viti paraprak, raporton PrizrenPress.
Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe masave preventive dhe ndërhyrjeve emergjente. Në këtë kuadër, janë realizuar ndërhyrje në 4 asete të rrezikuara, duke ndikuar drejtpërdrejt në stabilizimin e gjendjes së tyre dhe në uljen e numrit të aseteve të përfshira në listën e rrezikut.
Nga QRTK Prizren bëhet e ditur se të gjitha ndërhyrjet janë realizuar në përputhje me standardet profesionale të restaurimit dhe konservimit, me mbikëqyrje të vazhdueshme në terren nga stafi profesional i institucionit.
“Këto rezultate dëshmojnë angazhimin e vazhdueshëm të QRTK Prizren për mbrojtjen, ruajtjen dhe transmetimin e trashëgimisë kulturore për gjeneratat e ardhshme”, thuhet në njoftimin e këtij institucioni./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren