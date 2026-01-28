2.6 C
Prizren
E mërkurë, 28 Janar, 2026
type here...

Fokus

Mungesë e ndriçimit publik në një pjesë të rrugës Rahovec–Malishevë

By admin

Komuna e Rahovecit ka njoftuar qytetarët se në rrugën “Shkodrani”, përkatësisht në aksin rrugor Rahovec–Malishevë, në një segment të saj aktualisht mungon ndriçimi publik.

Sipas njoftimit, kjo situatë ka ardhur si pasojë e heqjes së disa shtyllave të ndriçimit dhe disa drunjve dekorativë.

Kjo ndërhyrje është realizuar me kërkesë të kompanisë që është duke investuar në fluturake në fshatin Zatriq, për shkak të përgatitjeve finale për transportin e pjesëve të fluturakeve.

Nga Komuna e Rahovecit bëhet e ditur se ndriçimi publik dhe elementet e larguara do të rikthehen pas përfundimit të transportit dhe punimeve përkatëse.

Autoritetet komunale u bëjnë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit në këtë pjesë të rrugës, duke i falënderuar njëkohësisht për mirëkuptimin.

Previous article
Ditëlindja e 90-të e shkrimtarit të shquar, Ismail Kadare

Më Shumë

Fokus

Dosja e Prokurorisë për manipulimet në Prizren: 50 euro komisioneres, kanosje për kryesuesen gjatë numërimit të votave

Granit Paçarizi, nipi i Fetah Paçarizit, kandidatit për deputet nga radhët e PDK-së, është njëri nga 23 personat ndaj të cilëve është kërkuar masa...
Kulture

Luan Durmishi hyn në garë për San Marinon në Eurovision 2026

Këngëtari shqiptar Luan Durmishi ka hyrë zyrtarisht në garë për të përfaqësuar San Marinon në Eurovision Song Contest 2026. Ai po merr pjesë në...

Prokuroria Speciale me aksion në ndërmarrjen “Ekoregjioni” në Prizren, hetime për keqpërdorim e mashtrim

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Kërkohet paraburgim për 11 persona të dyshuar për manipulim të votave

Të prangosur, sillen në gjykatë të dyshuarit për “vjedhje votash” (VIDEO)

Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje

Ekzekutohen pagesat prej 100 eurosh për studentët

Çikat e Bashkimit fitojnë në kryeqytet

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Autoambulanca mbërrin në Gjykatën e Prizrenit, dikujt dyshohet se iu përkeqësua shëndeti

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Fitorja e pestë radhazi e Yllit

Trepça fiton derbin ndaj Bashkimit

Djali i Rasim Demirit, në mesin e të arrestuarve për manipulim të votave

Një muaj paraburgim të dyshuarin për vrasjen e nënës në Dragash

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne