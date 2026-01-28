Prokuroria interviston komisionerët për dallaveret me vota në Malishevë

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka nisur të mërkurën një aksion lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve zgjedhore në komunën e Malishevës, duke intervistuar dhjetëra komisionerë.
Zëdhënësi i Prokurorisë, Drin Domi, ka konfirmuar për KOHËN se aksioni ka të bëjë me dyshime për manipulime me vota në favor të kandidatëve për deputetë.
Ngjashëm si në Prizren, edhe në Malishevë, dallimet më të mëdha në numrin e votave pas rinumërimit janë evidentuar te Partia Demokratike e Kosovës (PDK). Në këtë parti, kandidati Gazmend Maliqaj ka rezultuar me 927 vota më pak, ndërsa Fetah Paçarizi, i cili në Prizren kishte mbi 6 mijë vota më pak, në Malishevë ka pasur 728 vota më pak. Po ashtu, kandidati Adnan Thaqi ka humbur 703 vota pas rinumërimit, ndërsa Hajdar Beqa dhe Arbnor Salihu kanë pasur nga 244, përkatësisht 209 vota më pak.
Në Lëvizjen Vetëvendosje, kandidati Valon Hoti ka pasur 312 vota më pak, ndërsa Gani Krasniqi 271 më pak pas rinumërimit.
Ndërkohë, në Lidhjen Demokratike e Kosovës (LDK), vetëm kandidati Gëzim Hazrolli ka shënuar një dallim më të theksuar, me 340 vota më pak pas rinumërimit në Malishevë.
Për dallavere me vota nga kandidatët për deputetë, në një aksion të Prokurorisë, u arrestuan 109 persona në Prizren.
