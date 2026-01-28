9.9 C
Prizren
E mërkurë, 28 Janar, 2026
type here...

FokusShpalljet e Fundit

Prokuroria interviston komisionerët për dallaveret me vota në Malishevë

By admin

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka nisur të mërkurën një aksion lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve zgjedhore në komunën e Malishevës, duke intervistuar dhjetëra komisionerë.

Zëdhënësi i Prokurorisë, Drin Domi, ka konfirmuar për KOHËN se aksioni ka të bëjë me dyshime për manipulime me vota në favor të kandidatëve për deputetë.

Krijojmë webfaqe për biznese

Ngjashëm si në Prizren, edhe në Malishevë, dallimet më të mëdha në numrin e votave pas rinumërimit janë evidentuar te Partia Demokratike e Kosovës (PDK). Në këtë parti, kandidati Gazmend Maliqaj ka rezultuar me 927 vota më pak, ndërsa Fetah Paçarizi, i cili në Prizren kishte mbi 6 mijë vota më pak, në Malishevë ka pasur 728 vota më pak. Po ashtu, kandidati Adnan Thaqi ka humbur 703 vota pas rinumërimit, ndërsa Hajdar Beqa dhe Arbnor Salihu kanë pasur nga 244, përkatësisht 209 vota më pak.

Në Lëvizjen Vetëvendosje, kandidati Valon Hoti ka pasur 312 vota më pak, ndërsa Gani Krasniqi 271 më pak pas rinumërimit.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Ndërkohë, në Lidhjen Demokratike e Kosovës (LDK), vetëm kandidati Gëzim Hazrolli ka shënuar një dallim më të theksuar, me 340 vota më pak pas rinumërimit në Malishevë.

Për dallavere me vota nga kandidatët për deputetë, në një aksion të Prokurorisë, u arrestuan 109 persona në Prizren.

https://prizrenpress.com/421746-2h/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Mungesë e ndriçimit publik në një pjesë të rrugës Rahovec–Malishevë
Next article
Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë

Më Shumë

Kulture

Ditëlindja e 90-të e shkrimtarit të shquar, Ismail Kadare

Sot shënohet ditëlindja e shkrimtarit të shquar shqiptar, Ismail Kadare.   Shkrimtari u lind më 28 janar të vitit 1936 në Gjirokastër, e vdiq më 1...
Fokus

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) në bashkëpunim me Krimet Ekonomike të Policisë së Kosovës janë duke zhvilluar një aksion në ndërmarrjen publike...

Selmanaj diskuton me kuvendarët dhe drejtorët prioritetet për zhvillimin e Prizrenit

I hiqen edhe disa vota Fetah Paçarizit, ky është rezultati aktual

Dokumente, armë dhe para – krejt çka u gjet gjatë aksionit në “Eko Regjioni” Prizren

Derbi i çikave sot në kryeqytet

Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë

Eskalon ‘hajnia’ edhe në Malishevë: Qindra vota dallim te disa kandidatë të PDK-së e VV-së

Përfundon seanca ndaj komisionerëve të dyshuar në Prizren

Aksident fatal në rrugën Gjakovë–Prizren, humb jetën një 81-vjeçar

Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi

Totaj priti ambasadorin e Hungarisë, diskutohen mundësitë e bashkëpunimit

Një muaj paraburgim të dyshuarin për vrasjen e nënës në Dragash

Mbi 68 mijë vota të falsifikuara, Kryeprokurori Kryeziu: E pamundur të bëhej pa ujdi të 4 partive më të mëdha, 109 të ndaluar

Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

Ismet Kryeziu kërkon përsëritjen e zgjedhjeve në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne