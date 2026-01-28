Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë

Në stacionin policor në Gjakovë është duke vazhduar marrja në pyetje e rreth 50 komisionerë për manipulim me rezultatin zgjedhor në Malishevë, e deri më mëson se 18 komisionerë janë ndaluar për 48 orë.
Aksioni ka ndodhur gjatë ditës së sotme në Malishevë, e kujtojmë që për rezultat zgjedhor në Prizren premten që lamë pasë u ndaluan 109 persona ndërsa, 23 u dërguan në paraburgim.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren