Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë

By admin

Në stacionin policor në Gjakovë është duke vazhduar marrja në pyetje e rreth 50 komisionerë për manipulim me rezultatin zgjedhor në Malishevë, e deri më mëson se 18 komisionerë janë ndaluar për 48 orë.

Aksioni ka ndodhur gjatë ditës së sotme në Malishevë, e kujtojmë që për rezultat zgjedhor në Prizren premten që lamë pasë u ndaluan 109 persona ndërsa, 23 u dërguan në paraburgim.

Prokuroria interviston komisionerët për dallaveret me vota në Malishevë

