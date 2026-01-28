8.8 C
Prizren
E mërkurë, 28 Janar, 2026
type here...

Sport

Bashkimi gati për sfidën ndaj Tiranës në Prizren

By admin

Skuadra e Bashkimit është gati për përballjen ndaj Tiranës në kuadër të Ligës Unike të femrave, raporton PrizrenPress.

Ndeshje që do të zhvillohet më 29 janar, me fillim nga ora 17:00, në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren.

Takimi pritet të jetë mjaft interesant, pasi të dy skuadrat synojnë rezultat pozitiv, ndërsa Bashkimi do të kërkojë ta shfrytëzojë përparësinë e terrenit vendas dhe përkrahjen e tifozëve për të arritur fitoren./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Këta janë kandidatët të cilëve iu hoqën vota në Malishevë
Next article
Statujë për Ismail Kadarenë në vendin e kafes së tij të përditshme te Liqeni Artificial

Më Shumë

Fokus

Prokuroria kërkon paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasjen e nënës në Dragash

Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit...
Fokus

Dosja e Prokurorisë për manipulimet në Prizren: 50 euro komisioneres, kanosje për kryesuesen gjatë numërimit të votave

Granit Paçarizi, nipi i Fetah Paçarizit, kandidatit për deputet nga radhët e PDK-së, është njëri nga 23 personat ndaj të cilëve është kërkuar masa...

Përfundon seanca ndaj komisionerëve të dyshuar në Prizren

Kampioni e pret nënkampionin

Kërkohen hetime edhe për votat e zgjedhjeve lokale në Prizren

Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi

Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Rinumërimi në Malishevë: Paçarizi i PDK-së me 728 vota minus

Totaj priti ambasadorin e Hungarisë, diskutohen mundësitë e bashkëpunimit

Arrestimet për vota, Kryeziu vlerëson punën e Kryeprokurorit Petrit Kryeziu: Po bëhet shembull i funksionimit të institucionit

Drake me kapelë me flamurin shqiptar, fansat reagojnë masivisht

Familjarët e të ndaluarve në Prizren u ankuan në KMDLNJ për shkelje të të drejtave

“Flaka e Janarit” në Rahovec, përkujtohen katër heronjtë e lirisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne