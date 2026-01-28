6.9 C
Prizren
E mërkurë, 28 Janar, 2026
type here...

Sport

Ylli shkëlqen në Fier

By admin

Golden Eagle Ylli shënoi fitore ndaj Apolonisë në Fier me shifrat 61:72 (13:20, 7:18, 23:16, 18:18).

Therandasit ishin më të mirë nga fillimi deri në fund për të shënuar fitore të merituar, raporton PrizrenPress.

Te vendasit më i miri ishte Jaylen Bates me 21 pikë e dhjetë kërcime, derisa te mysafirët më i miri ishte Scott Bamforth me 28 pikë.

Tani të dy skuadrat kanë nga një fitore e një humbje, në kuadër të Grupit B, të Ligës Unike të meshkujve./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Haziz Hodaj nuk do të jetë delegat i Kuvendit të LDK-së

Më Shumë

Lajme

Djali i Rasim Demirit, në mesin e të arrestuarve për manipulim të votave

I biri i Rasim Demirit, është në mesin e të arrestuarve nga aksioni i sotëm i Policisë dhe Prokurorisë në Prizren, si i dyshuar...
Fokus

Të prangosur, sillen në gjykatë të dyshuarit për “vjedhje votash” (VIDEO)

Në objektin e Gjykatës Themelore të Prizrenit, ka nisur hyrja e të dyshuarve për manipulim të vullnetit qytetar të shprehur me votë. Ata janë sjellë...

Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

“Flaka e Janarit” në Rahovec, përkujtohen katër heronjtë e lirisë

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Sot vazhdon seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit

Mbi 100 komisionerë të ndaluar, reagojnë nga burgjet pas raportimeve se s’ka vend: I kemi edhe 800 shtretër të lirë

Ambasadori i Shqipërisë, Malaj ndan mirënjohje për Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit

Ky person po kërkohet nga Policia për vjedhje në Malishevë

Aksident fatal në rrugën Gjakovë–Prizren, humb jetën një 81-vjeçar

Prokuroria interviston komisionerët për dallaveret me vota në Malishevë

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Petrit Kryeziu, ish-gazetari që si kryeprokuror po lufton krimin

Luan Durmishi hyn në garë për San Marinon në Eurovision 2026

Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi

Kampioni e pret nënkampionin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne