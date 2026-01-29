5.7 C
Prizren
E enjte, 29 Janar, 2026
KFOR-i organizon konferencë me studentët nga Venediku dhe Universiteti i Prizrenit

By admin

Gjatë këtij eventi, siç bëhet e ditur në një njoftim, ai përshkroi evolucionin e misionit KFOR të udhëhequr nga NATO, duke theksuar rolin e Komandës Rajonale Perëndimore në mbështetjen e stabilitetit dhe sigurisë në të gjithë zonën e saj të përgjegjësisë.

“Konferenca ofroi një mundësi për të shpjeguar se si aktivitetet e përditshme të KFOR-it në terren kontribuojnë në zbatimin e mandatit, duke nxitur dialogun, transparencën dhe bashkëpunimin me njerëzit vendas”.

“Studentë nga vende të ndryshme u angazhuan aktivisht në diskutim, duke shprehur interes të fortë për misionin e KFOR-it për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë”, thuhet në një njoftim të KFOR-it në Facebook.

