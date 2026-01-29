7.1 C
Aksioni kundër manipulimit të votave, ndalohen katër kryesues dhe një koordinator i KKZ-së në Prizren

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren në vazhdim të zgjerimit të hetimeve lidhur me grupin e dytë të të dyshuarve për manipulim me rezultatet e votimit në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, ka ndaluar katër kryesues dhe një koordinator të KKZ-së në Prizren.

Në njoftimin e Prokurorisë thuhet se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës – Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion në Prizren, si dhe Drejtorinë Rajonale të Policisë në Prizren, Prokuroria pas pranimit të informatave publike lidhur me procesin e rinumërimit të rezultateve të votimit në Qendrën Komunale të Numërimit (QKN) në Prizren, ka zgjeruar hetimet lidhur me grupin e dytë të të dyshuarve.

Pas autorizimit nga Prokuroria dhe në kuadër të zgjerimit të hetimeve, bëhet e ditur se janë intervistuar 28 të dyshuar dhe gjashtë dëshmitarë.

“Pesë (5) prej tyre pas intervistimit, me urdhër të Prokurorit të Shtetit, janë ndaluar për 48 orë. Katër (4) prej tyre, në cilësinë e kryesuesve të komisioneve, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale “Falsifikimi i rezultateve të votimit” nga neni 216 të KPRK-së, si dhe një (1) person në cilësinë e Koordinatorit të KKZ-së për Komunën e Prizrenit, për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414 të KPRK-së”, njofton Prokuroria.

Prokuroria Themelore në Prizren thekson se brenda afateve ligjore, do të vlerësojë parashtrimin e kërkesës lidhur me caktimin e masës për sigurimin e prezencës së të pandehurve në procedurë.

