8.7 C
Prizren
E premte, 30 Janar, 2026
type here...

Fokus

Totaj: Prizreni humbi një figurë të shquar të arsimit

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka shprehur pikëllimin e tij të thellë për ndarjen nga jeta të Prof. Dr. Zahadin Shemsedinit, ish-rektor i Universitetit të Prizrenit dhe ish-drejtor i Arsimit në Prizren, duke e vlerësuar atë si një personalitet të shquar të dijes dhe arsimit në vend.

Krijojmë webfaqe për biznese

Në mesazhin e tij të ngushëllimit, Totaj vlerëson  se kontributi i Prof. Dr. Shemsedinit ka qenë i çmuar në zhvillimin e arsimit, përkushtimin profesional dhe angazhimin e palodhshëm në shërbim të brezave të rinj dhe institucioneve arsimore.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të Prof. Dr. Zahadin Shemsedinit. Kontributi i tij në arsim dhe në ndërtimin e institucioneve akademike do të mbetet i paharruar”, thuhet në mesazhin e kryetarit Totaj.

Express Kredi nga BiCredit

Ai gjithashtu u ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes Shemsedini, miqve, kolegëve dhe gjithë komunitetit akademik, duke përfunduar me fjalët: “Qoftë i përjetshëm kujtimi për të!”

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vaktia e Ramazanit 2026 në Kosovë: Orari i syfyrit dhe iftarit
Next article
U përkujtua 36-vjetori i Masakrës së Malishevës

Më Shumë

Lajme

54 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një fatalitet dhe 20 të lënduar

Në 24 orët e fundit, në Kosovë janë regjistruar 54 aksidente trafiku, ndërsa një prej tyre ka përfunduar me fatalitet. Sipas statistikave të Policisë së...
Sport

Rahoveci 029 nikoqir i Sigal Prishtinës

Rahoveci 029 pret sot Sigal Prishtinën në palestrën “Mizahir Isma”, në një ndeshje të rëndësishme të Superligës së Kosovës në basketboll. Skuadra vendase hyn në...

Taulant Hodaj pritet të zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të FFK-së

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

108 telefona të sekuestruar në operacionin “Manipulimi” – të gjithë do t’i nënshtrohen ekzaminimit

Ky person po kërkohet nga Policia për vjedhje në Malishevë

Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë

Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

Prizren: Arrestohet i dënuari me 2 vite burgim për shitblerje të drogës, dërgohet në vuajtje të dënimit

Nga një muaj paraburgim ndaj 23 të dyshuarve për manipulim votash, ryshfet e kanosje

Fitorja e pestë radhazi e Yllit

Rinumërimi nxjerr në pah vjedhje edhe në Rahovec, kandidati i VV-së me 401 vota më pak

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit dhe Drejtoria Komunale e Shëndetësisë diskutojnë avancimin e shërbimeve shëndetësore

Dallaveret me vota, ish-kryeprokurori i Prizrenit: Edhe KQZ-ja duhet të ketë përgjegjësi

Petrit Kryeziu, ish-gazetari që si kryeprokuror po lufton krimin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne