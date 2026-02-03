Spirale të lashta në shkëmbin e Kobajës në Vlashnjë të Prizrenit

Kameramani dhe fotografi Arben Llapashtica ka publikuar në Facebook disa foto, që sipas tij konsiderohet ndër më të lashtët në Kosovë. Bëhet fjalë për disa rrathë spiralë të gdhendur në shkëmbin e Kobajës, në fshatin Vlashnjë të Prizrenit, të cilët ai i përshkruan si simbole diellore dhe jo thjesht vizatime në gur.
“Ja edhe një zbulim tjetër, besoj ndër më të lashtat në Kosovë. Këta rrathë nuk janë thjesht vizatime në gur, por spirale në formë dielli, shkëmbi i Kobajës në Vlashnjë”, ka shkruar Llapashtica.
Ai ka theksuar se veçantia e këtyre pamjeve qëndrojnë edhe te teknika e përdorimit të ngjyrave, të cilat sipas tij kanë arritur t’u rezistojnë mijëvjeçarëve.
“Të habit teknika e ngjyrave, se si kanë arritur t’i mbijetojnë mijëvjeçarëve”, ka theksuar ai.
Për ta bërë më të qartë vendndodhjen e lokalitetit, Llapashtica ka publikuar edhe një fotografi shtesë nga hapësira poshtë shkëmbit, ku shihet Drini i Bardhë.
“Për me e pas më të qartë se ku gjendet ky vend, po ia bashkëngjiti edhe një foto nga lokaliteti poshtë shkëmbit, Drini i Bardhë”, ka shkruar ai.
Sipas Llapashticës, Vlashnja ndodhet në rajonin e Prizrenit dhe përfaqëson një zonë me rëndësi të veçantë arkeologjike.
“Vlashnja është në rajonin e Prizrenit dhe ka disa lokalitete shumë shtresore të arkeologjisë aty”, ka përfunduar ai.
Zbulimi i publikuar ka nxitur interesim në rrjetet sociale, ndërsa pritet që institucionet përkatëse të trashëgimisë kulturore të japin vlerësime profesionale lidhur me rëndësinë historike të këtyre gjetjeve. /Telegrafi/
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/