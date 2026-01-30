8.7 C
Prizren
E premte, 30 Janar, 2026
type here...

Lajme

U përkujtua 36-vjetori i Masakrës së Malishevës

By admin

Sot, në 36-vjetorin e Masakrës së Malishevës, u përkujtua me nderim dhe respekt vrasja e dy qytetarëve të Komunës së Malishevës, Hysni Mazreku dhe Ali Kryeziu, si dhe plagosja e dhjetëra qytetarëve të tjerë.

Krijojmë webfaqe për biznese

Me këtë rast, u bënë homazhe pranë varrezave të dy dëshmorëve, duke kujtuar një nga ngjarjet më të rënda dhe më të dhimbshme në historinë e Malishevës, të ndodhur më 30 janar 1990.

Në homazhe morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, kryesuesi i Kuvendit të Komunës, Fatmir Ademaj, familjarë të dëshmorëve, si dhe qytetarë të shumtë, të cilët me praninë e tyre nderuan sakrificën e dëshmorëve.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Në fjalët e rastit, u kujtua 30 janari i vitit 1990 si dita më e rëndë për Malishevën, kur protestat paqësore të qytetarëve shqiptarë u shtypën me dhunë dhe terror nga pushteti i atëhershëm, duke lënë pas të vrarë, të plagosur dhe shumë qytetarë të maltretuar.

“Krahas dhimbjes së madhe që kjo ngjarje mbart, ajo përfaqëson edhe krenarinë tonë si Malishevë, sepse institucionet lokale të asaj kohe, të prira nga kryetari i komunës, Daut Krasniqi, me bashkëpunëtorë, shënuan një kthesë të rëndësishme historike. Për herë të parë, reagimi institucional ndaj kësaj masakre u artikulua zyrtarisht, madje edhe në Kuvendin e atëhershëm të Kosovës”, tha kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati.

Express Kredi nga BiCredit

Ai theksoi më tej se Komuna e Malishevës do të vazhdojë t’i përkujtojë dhe t’i nderojë vlerat dhe kontributin e dëshmorëve dhe të gjithë qytetarëve që u sakrifikuan për liri, duke e ruajtur gjallë kujtesën për ngjarjet e viteve ’90, të cilat kulmuan me luftën çlirimtare të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës./ PrizrenPress.com

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj: Prizreni humbi një figurë të shquar të arsimit
Next article
Gjesti rikthehet fuqishëm me këngën e re dhe thyen rekorde globale

Më Shumë

Sport

Bashkimi dominon Tiranën

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj Tiranës me rezultat 75:48 (10:16, 29:10, 23:8, 13:14), duke kontrolluar ndeshjen pas çerekut të dytë në Ligën Unike...
Kulture

Drejt përfundimit restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Qendrën Historike të Prizrenit

Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka bërë të ditur se po shkojnë drejt përfundimit punimet restauruese në Hanin e...

Të shtëna me armë në Suharekë, arrestohen tre persona

Përfundon seanca ndaj komisionerëve të dyshuar në Prizren

Aksioni kundër manipulimit të votave, ndalohen katër kryesues dhe një koordinator i KKZ-së në Prizren

Prokuroria vazhdon aksionin kundër grupit të dytë të të dyshuarve për manipulim me vota në Prizren

Familjarët e të ndaluarve në Prizren u ankuan në KMDLNJ për shkelje të të drejtave

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Manipulimet në Malishevë: Mbi 17 mijë vota u keqpërdorën

Mungesë e ndriçimit publik në një pjesë të rrugës Rahovec–Malishevë

Kushtetuesja merr vendim: Zgjedhja e Nenad Rashiqit si nënkryetar i Kuvendit ishte jokushtetuese

Kampioni e pret nënkampionin

Nga një muaj paraburgim ndaj 23 të dyshuarve për manipulim votash, ryshfet e kanosje

Bashkimi – Sigal Prishtina, dueli tradicional në Prizren

Haziz Hodaj nuk do të jetë delegat i Kuvendit të LDK-së

Ndahet nga jeta Prof. dr. Zahadin Shemsedini

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne