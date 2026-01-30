8.7 C
Prizren
E premte, 30 Janar, 2026
Sport

Bashkimi – Sigal Prishtina, dueli tradicional në Prizren

By admin

Prizreni do të jetë skena e një prej përballjeve më të mëdha të basketbollit kosovar, teksa Bashkimi dhe Sigal Prishtina ndeshen në kuadër të javës së 18-të të ProCredit Superligës.

Ky duel, i konsideruar si një nga përballjet më tradicionale në elitë, vjen në një moment tejet interesant për të dy skuadrat, të cilat do të përballen gjithashtu edhe në gjysmëfinale të Kupës së Kosovës, duke i dhënë kësaj ndeshjeje peshë edhe më të madhe, raporton PrizrenPress.

Bashkimi hyn në këtë takim nga pozita e dytë në tabelë me 11 fitore dhe 6 humbje, ndërsa Sigal Prishtina ka regjistruar 8 fitore dhe 9 humbje, duke synuar të vazhdojë ngritjen në formë.

Atmosferë e zjarrtë pritet në Prizren, ku tifozët do të kenë rol kyç në një ndeshje që premton rivalitet, intensitet dhe spektakël basketbolli.

Ndeshja zhvillohet të shtunën nga ora 17:00 në Qendrën Sportive “Sezai Surroi”, dhe pritet të jetë një nga sfidat më të ndjekura të javës në ProCredit Superligë./PrizrenPress.com/

Gjesti rikthehet fuqishëm me këngën e re dhe thyen rekorde globale
Një i ri qëllon me armë zjarri nga automjeti në Gjonaj – arrestohet nga policia, arma sekuestrohet

