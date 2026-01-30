8.7 C
Një i ri qëllon me armë zjarri nga automjeti në Gjonaj – arrestohet nga policia, arma sekuestrohet

Dje, rreth orës 12:15, Policia e Kosovës ka pranuar informata se në fshatin Gjonaj të Prizrenit, në afërsi të shkollës, janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri nga një automjet i tipit VW Golf.

Sipas Policisë, pas pranimit të informatës janë ndërmarrë veprime të menjëhershme operative.

“Patrulla policore ka identifikuar automjetin e dyshuar dhe i ka dhënë sinjal për t’u ndalur, mirëpo i dyshuari nuk ka respektuar urdhrin e policisë dhe është larguar me shpejtësi”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës, raporton PrizrenPress.

Policia ka vënë në ndjekje automjetin e dyshuar, ndërsa në operacion janë përfshirë edhe patrulla të tjera. Po ashtu, është bastisur shtëpia e të dyshuarit, por ai nuk është hasur aty.

“Në përfundim të veprimeve policore, i dyshuari është ndaluar, ndërsa arma e zjarrit – një pistoletë me pesë fishekë, të cilën e kishte hedhur në tokë – është gjetur dhe sekuestruar”, thuhet më tej në njoftim.

I dyshuari H.B., 21 vjeç, është intervistuar dhe me aktvendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë. Ndaj tij kanë filluar hetimet dhe pritet ngritja e kallëzimit penal për veprat penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “Përdorimi i armës”.

“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar për të vepruar me vendosmëri kundër çdo akti të paligjshëm dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve”, thekson Policia./PrizrenPress.com/

