8.7 C
Prizren
E premte, 30 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Policia nuk ndalet: Identifikohen pesë të dyshuar për vjedhje në Suharekë

By admin

Gjatë kësaj jave, Sektori i Hetimeve i Stacionit Policor në Suharekë ka arritur të identifikojë pesë persona të dyshuar për përfshirje në raste të vjedhjes, si rezultat i hetimeve intensive dhe bashkëpunimit të ngushtë me stacionet policore të Obiliqit dhe Fushë-Kosovës.

Sipas Policisë, në një rast vjedhjeje është intervistuar i dyshuari E.B. nga Fushë-Kosova, i cili në prani të avokatit mbrojtës ka pranuar tërësisht veprën penale.

“Hetuesit policor kanë intervistuar të dyshuarin E.B., i cili në prani të avokatit mbrojtës e ka pranuar tërësisht rastin”, thuhet në njoftimin e Policisë, raporton PrizrenPress.

Në një rast tjetër të vjedhjes së rëndë, janë identifikuar dhe intervistuar edhe dy të dyshuar, O.S. dhe A.D., të cilët po ashtu kanë pranuar kryerjen e veprës penale.

“Pas intervistimit në prani të avokatit mbrojtës, të dyshuarit O.S. dhe A.D. kanë pranuar kryerjen e veprës penale të vjedhjes së rëndë”, bën të ditur Policia.

Ndërkohë, Policia ka identifikuar edhe dy persona të tjerë të dyshuar për një rast tjetër të vjedhjes së rëndë, për të cilët hetimet janë duke vazhduar.

“Policia e Kosovës mbetet e vendosur dhe e palëkundur në luftën kundër krimit, duke punuar me profesionalizëm dhe përkushtim për identifikimin, lokalizimin dhe arrestimin e kryesve të veprave penale”, thuhet më tej në njoftim.

Policia e Kosovës thekson se veprimet kundër vjedhjeve dhe vjedhjeve të rënda do të vazhdojnë me intensitet të shtuar, me qëllim të garantimit të rendit dhe sigurisë publike.

“Krimi nuk ka vend në shoqërinë tonë”, përfundon njoftimi i Policisë./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kryeshefi i ‘Eko-Regjionit’ në Prizren ndalohet për 48 orë nga Prokuroria Speciale
Next article
Gjenerata 2025 përfundon praktikën njëvjeçare në Gjykatën Themelore në Prizren dhe Suharekë

Më Shumë

Lajme

Sot mbahet seanca dëgjimore ndaj të dyshuarve për manipulim votash në Prizren

(PLOTËSUAR) Gjykata Themelore në Prizren ka njoftuar se sot, më 24.01.2026, nga ora 14:00, do të zhvillohen seanca dëgjimore për caktimin e masës së...
Fokus

Çikat e Bashkimit fitojnë në kryeqytet

Çikat e Bashkimit ka shënuar fitore bindëse ndaj Prishtinës me rezultat 74–45 (18:14, 27:9, 10:11, 19:11), raporton PrizrenPress. Pas një çereku të parë relativisht të...

Kërkohen hetime edhe për votat e zgjedhjeve lokale në Prizren

P.C Prizreni fiton ndaj New Basket 

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë

Jo veç Prizreni, të gjitha komunat nën ‘llupën’ e Prokurorisë për manipulim votash

Arrestimi i kryesuesit të KKZ-së në Prizren, avokati Gjini: Veprim i paligjshëm

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit dhe Drejtoria Komunale e Shëndetësisë diskutojnë avancimin e shërbimeve shëndetësore

Ky person po kërkohet nga Policia për vjedhje në Malishevë

Ismet Kryeziu kërkon përsëritjen e zgjedhjeve në Prizren

Zjarrfikësit e Suharekës përfitojnë pajisje të reja nga mërgimtarët në Zvicër

Prizren: Një nga rastet më të rënda, drejtësia të jetë e kujdesshme

Në Prokurorinë e Prizrenit u mbajt takim ndërinstitucional për luftimin e kontrabandimit me migrantë

Kërkohet paraburgim ndaj 23 personave, 21 komisionerë të dyshuar për falsifikim të rezultateve

Aksident mes tri automjeteve në Mamushë, lëndohen gjashtë persona

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne