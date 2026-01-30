6.3 C
Prizren
E premte, 30 Janar, 2026
Kulture

Monitorim dhe reagim në kohë: QRTK-ja mbron asetet kulturore të Prizrenit

By admin

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren njofton se gjatë vitit 2025, një pjesë e rëndësishme e punës së saj ka qenë monitorimi i vazhdueshëm i aseteve të trashëgimisë kulturore dhe rivlerësimi i gjendjes së tyre fizike.

“Përmes inspektimeve në terren dhe raporteve profesionale, kemi identifikuar nevojat për ndërhyrje restauruese, masa preventive dhe veprime emergjente”, thuhet në njoftimin e QRTK Prizren.

Sipas QRTK-së, janë ndërmarrë edhe hapa konkretë për caktimin e perimetrit dhe zonave mbrojtëse për tetë asete të trashëgimisë kulturore, në bashkëpunim me komunat dhe institucionet relevante.

“Mbështetja e trashëgimisë kulturore fillon me monitorim të vazhdueshëm dhe reagim në kohë, duke siguruar që këto vlera të rëndësishme të ruhen për brezat e ardhshëm”, përfundon njoftimi./PrizrenPress.com/

Kërkohet paraburgim për katër komisionerë dhe një kryesues të KKZ të Prizrenit
U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

