8.7 C
Prizren
E shtunë, 31 Janar, 2026
type here...

Lajme

Fundjavë me mot të vranët, shi dhe reshje bore

By admin

Gjatë fundjavës parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët, i shoqëruar me riga shiu, ndërsa reshje bore pritet të ketë gjatë ditës së diel.

Sipas parashikimeve meteorologjike, të shtunën moti do të jetë i vranët, me intervale të shkurtra me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 5 deri në 8 gradë. Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1 deri në 5 metra në sekondë.

Të dielën parashihet mot kryesisht i vranët, me riga shiu dhe reshje bore në disa zona. Temperaturat minimale do të zbresin nga -1 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 1 deri në 3 gradë. Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi 1 deri në 7 metra në sekondë.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Malishevë, 225 kërkesa për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në janar
Next article
KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Më Shumë

Lajme

Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

Në mesin e komisionerëve të liruar nga masa e ndalimit në Prizren është edhe Blerta Bislimaj. Lajmin për lirimin e Bislimajt e ka bërë të...
Fokus

Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar të premten masën e paraburgimit prej një muaji për pesë persona të dyshuar për manipulime me vota në...

Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

Nga një muaj paraburgim për 15 “manipuluesit e votave” në Malishevë

Aksident mes tri automjeteve në Mamushë, lëndohen gjashtë persona

Taulant Hodaj pritet të zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të FFK-së

Kur të vish në Prizren

Haziz Hodaj nuk do të jetë delegat i Kuvendit të LDK-së

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Një i ri qëllon me armë zjarri nga automjeti në Gjonaj – arrestohet nga policia, arma sekuestrohet

Publikohen pamjet e aksidentit në Mamushë, polici shpëton për pak sekonda nga goditja

Arrestohet kryetari i KKZ-së në Prizren, Nysret Bytyqi

Jo veç Prizreni, të gjitha komunat nën ‘llupën’ e Prokurorisë për manipulim votash

Ambasadori i Shqipërisë, Malaj ndan mirënjohje për Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit

Manipulimet në Malishevë: Mbi 17 mijë vota u keqpërdorën

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së re të Kuvendit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne