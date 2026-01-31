8.7 C
KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, ka shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit.

Rezultati për subjektet kryesore që kanë marrë pjesë në zgjedhje:

Lëvizja Vetëvendosje 51.10%

PDK 20.19%

LDK 13.24%

AAK 5.50%

Lista Srpska 4.49%

