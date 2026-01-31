8.7 C
Prizren
E shtunë, 31 Janar, 2026
Rahoveci dhe Forumi “FARDI” formalizojnë bashkëpunimin me memorandum

By admin

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, dhe kryetari i Forumit Anadrini (FARDI), Qerim Kadiri, dje, kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, përmes të cilit synohet realizimi i iniciativave dhe projekteve të përbashkëta.

Sipas njoftimit të komunës, marrëveshja parasheh mbështetje institucionale dhe logjistike nga ana e komunës, si dhe forcimin e bashkëpunimit dhe zhvillimit në fusha të ndryshme.

“Komuna e Rahovecit do të ofrojë mbështetje institucionale dhe logjistike, ndërsa përmes këtij partneriteti forcohet bashkëpunimi dhe zhvillimi në fushëveprimtari të ndryshme”, njofton Komuna e Rahovecit./PrizrenPress.com/

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore
Xhavit Ukaj i LDK-së për manipulimet me vota në Prizren: Kam qejf me më thirrë Prokuroria

