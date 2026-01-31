8.7 C
Dardan Cena në garë për medaljen e bronztë në Sofia European Open 2026

Xhudisti kosovar Dardan Cena ka zhvilluar një paraqitje të shkëlqyer në turneun Sofia European Open 2026, duke arritur deri në luftën për medaljen e bronztë, raporton PrizrenPress.

Fillimisht, Cena siguroi kualifikimin në gjysmëfinale pas fitores në çerekfinale ndaj moldavit Vlad Mitru, të cilin e mposhti me 1 Waza-ari dhe 2 Yuko.

Në gjysmëfinale, Dardani u përball me bullgarin Victor Skerlev. Pas kësaj ndeshjeje, xhudisti kosovar do të ketë mundësinë të luftojë për medaljen e bronztë.

Për medaljen e bronztë, Dardan Cena do të ndeshet me rumunin Ioan Dzitac./PrizrenPress.com/

Shuhet në moshën 82-vjeçare aktori i mirënjohur Fitim Makashi, babai i këngëtarit Redon Makashi

