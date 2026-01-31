Dardan Cena në garë për medaljen e bronztë në Sofia European Open 2026

Xhudisti kosovar Dardan Cena ka zhvilluar një paraqitje të shkëlqyer në turneun Sofia European Open 2026, duke arritur deri në luftën për medaljen e bronztë, raporton PrizrenPress.
Fillimisht, Cena siguroi kualifikimin në gjysmëfinale pas fitores në çerekfinale ndaj moldavit Vlad Mitru, të cilin e mposhti me 1 Waza-ari dhe 2 Yuko.
Në gjysmëfinale, Dardani u përball me bullgarin Victor Skerlev. Pas kësaj ndeshjeje, xhudisti kosovar do të ketë mundësinë të luftojë për medaljen e bronztë.
Për medaljen e bronztë, Dardan Cena do të ndeshet me rumunin Ioan Dzitac./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren