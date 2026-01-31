Refuzohet paraburgimi ndaj drejtorit të “Ekoregjonit”, Burim Shala

Gjykata ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë Speciale për caktimin e masës së paraburgimit ndaj kryeshefit të “Ekoregjonit”, Burim Shala.
Sipas vendimit të gjykatës, kërkesa e prokurorisë nuk është mbështetur me prova të mjaftueshme, prandaj nuk është aprovuar masa e paraburgimit. Gjykata ka vlerësuar se nuk ekzistojnë rrethana ligjore që do ta arsyetonin mbajtjen e tij në paraburgim.
Si rrjedhojë, Burim Shala mbetet i lirë dhe do të vazhdojë të mbrohet në liri gjatë procedurave të mëtejme ligjore. Lajmi është konfirmuar nga avokati i tij, Blerim Mazreku, përmes një njoftimi në rrjetet sociale.
