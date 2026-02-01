3.5 C
Prizren
E diel, 1 Shkurt, 2026
type here...

Kulture

“Është dhimbje e pashërueshme”/ Rrëfimi në lot i Redon Makashit për humbjen e të atit: Kishte shumë pengje

By admin

Familjarë, të afërm, kolegë dhe artdashës i dhanë lamtumirën e fundit sot aktorit Fitim Makashi, i cili u nda nga jeta në moshën 82-vjeçare.

I biri i aktorit të njohur, këngëtari Redon Makashi, ndau dhimbjen e madhe për ndarjen nga jeta të babait të tij.

Krijojmë webfaqe për biznese

“Na ra kështu, si… edhe në kohën që po flasim bashkë më duket si një ëndërr. Duke pasur miqtë, e kanë respektuar shumë dhe kjo ma heq pak atë dhimbjen. Kanë qenë një brez që nuk kthehen më. Sinqeriteti i tyre dhe shoqëria e tyre. Ai në shtëpi fliste edhe për miqtë e tij, por edhe për miqtë e tij që kishin shkuar para tij. Është një dhimbje që vetëm brenda e ndjen njeriu”, u shpreh artisti.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

I pyetur nga gazetarja e Top Channel, Sara Hila, nëse Fitim Makashi u largua me ndonjë peng, këngëtari u përlot.

“Kishte, kishte, por ndoshta nuk është momenti për ta thënë. Ndoshta të respektohej kur ishte gjallë nga instancat. U shkëput herët nga teatri, sepse ndodhën ato trazirat dhe në atë periudhë ai, si nëna dhe babai, u detyruan të iknin në Amerikë për 15 vite.Dhe sa herë i shihja që ktheheshin nga ai vend, ktheheshin gjithmonë e më të plakur. Edhe i thoja që të rrinin në Shqipëri, sepse këtu i kishin shokët e miqtë. Nuk ishte e lehtë jeta jashtë. Gjithsesi sot kur shoh shokët e tij, ma lehtëson pak dhimbjen. Por është dhimbje e pashërueshme”, u shpreh këngëtari i njohur.

Previous article
Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026
Next article
Ortek bore në Brezovicë, lëndohet një skiator

Më Shumë

Lajme

Këta janë kandidatët të cilëve iu hoqën vota në Malishevë

Hetimi për manipulim me votat e zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025 është zgjeruar në gjithë Kosovën. Pas aksionit në Prizren, sot është zhvilluar operacion...
Lajme

Operacioni antidrogë në Prizren, disa lokacione u kontrolluan dhe përveç arrestimeve u sekuestruan substanca narkotike, para dhe armë

Si vazhdimësi e hetimeve të një rasti të mëhershëm, Njësia e antidrogës në Prizren me mbështetje edhe te njësive tjera policore me datë 29.01.2026,...

I hiqen edhe disa vota Fetah Paçarizit, ky është rezultati aktual

Gjesti rikthehet fuqishëm me këngën e re dhe thyen rekorde globale

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Kushtetuesja merr vendim: Zgjedhja e Nenad Rashiqit si nënkryetar i Kuvendit ishte jokushtetuese

Rinumërimi nxjerr në pah vjedhje edhe në Rahovec, kandidati i VV-së me 401 vota më pak

Vaktia e Ramazanit 2026 në Kosovë: Orari i syfyrit dhe iftarit

Totaj: Prizreni humbi një figurë të shquar të arsimit

Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë

Abdixhiku i mbijeton votëbesimit në Kuvend – mbetet kryetar i LDK-së

Agron Kuzhnini dhe bashkëshortja e tij, Vjollca Kuzhnini, japin dorëheqje nga AAK-ja në Prizren

Xhavit Ukaj i LDK-së për manipulimet me vota në Prizren: Kam qejf me më thirrë Prokuroria

Avokati Qelaj: Klientët tanë mohojnë manipulimin e votave, procesi ishte i monitoruar me kamera

Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne