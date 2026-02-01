Ortek bore në Brezovicë, lëndohet një skiator

Një skiator ka mbetur sot i lënduar si pasojë e një orteku bore në Brezovicë.
Rastin e ka konfirmuar për Klankosova.tv menaxheri i Qendrës së Skijimit në Brezovicë, Ardian Grazhda.
Ai ka bërë të ditur se gjendja e të lënduarit është e mirë dhe se ka pësuar vetëm lëndime të lehta.
Ndërkohë, faqja “Brezovica Info” ka njoftuar se tre skiatorë kishin hyrë për të skijuar jashtë pistave zyrtare, çka dyshohet se ka shkaktuar ortekun e borës, ku mbeti i lënduar një person.
Në të njëjtin njoftim u është bërë thirrje të gjithë skiatorëve dhe snowboarder-ëve që të përdorin vetëm pistat zyrtare dhe të shënuara, për arsye sigurie./Klankosova.tv
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren