Sport

Fatjona Kasapi e bronztë në Sofia European Open 2026

By admin

Në xhiron e parë xhudistja Fatjona Kasapi mposhti me Ippon, Maria Eleni Gogua nga Greqia.

Në të dytën mposhti me 2 Yuko, Sugdiyona Rafkatova nga Uzbekistani. Kurse, në çerekfinale ajo humbi me Ippon nga Sita Kadamboeva nga Uzbekistani.

Në repasazh, Fatjona mposhti me Wazaari, Mukhayyo Akhmatova nga Uzbekistani.

Për medalje të bronztë ajo mposhti me Ippon, Ilay Hayun nga Izraeli./PrizrenPress.com/

Previous article
Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026
Next article
Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

