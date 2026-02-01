2.3 C
Prizren
E diel, 1 Shkurt, 2026
Sport

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

admin

Xhudisti Shpati Zekaj ishte i lirë në xhiron e parë, në të dytën mposhti 2 Wazaari dhe 1 Yuko, Borislav Vladov nga Bullgaria.

Në çerekfinale ai fitoi me 2 Wazaari dhe 1 Yuko ndaj Mate Lakos nga Hungaria. Kurse në gjysmëfinale humbi me 1 Wazaari, 1 Yuko nga Boris Georgiev nga Bullgaria.

Për të bronztën humbi me Ippon nga Rares Arsenie nga Rumania dhe u rendit i 5-ti në këtë garë./PrizrenPress.com/

Fatjona Kasapi e bronztë në Sofia European Open 2026
Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

