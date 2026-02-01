Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Xhudisti Shpati Zekaj ishte i lirë në xhiron e parë, në të dytën mposhti 2 Wazaari dhe 1 Yuko, Borislav Vladov nga Bullgaria.
Në çerekfinale ai fitoi me 2 Wazaari dhe 1 Yuko ndaj Mate Lakos nga Hungaria. Kurse në gjysmëfinale humbi me 1 Wazaari, 1 Yuko nga Boris Georgiev nga Bullgaria.
Për të bronztën humbi me Ippon nga Rares Arsenie nga Rumania dhe u rendit i 5-ti në këtë garë./PrizrenPress.com/
