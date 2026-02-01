2.3 C
Prizren
E diel, 1 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

By admin

Xhudistja Flaka Loxha ishte e lirë në xhiron e parë, kurse në të dytën mposhti me Ippon, Silvia Pellitteri nga Italia.

Në çerekfinale ajo humbi me 2 Yuko nga Lele Nairne nga Britania e Madhe.

Në repasazh Flaka mposhti me 1 Yuko, Malin Wilson Claret nga Spanja.

Në luftën për medalje të bronztë ajo mposhti Maeleen Cotard nga Franca./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026
Next article
Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Më Shumë

Sport

Fatjona Kasapi e bronztë në Sofia European Open 2026

Në xhiron e parë xhudistja Fatjona Kasapi mposhti me Ippon, Maria Eleni Gogua nga Greqia. Në të dytën mposhti me 2 Yuko, Sugdiyona Rafkatova nga...
Sport

P.C Prizreni fiton ndaj Dritës pas vazhdimeve

Proton Cable Prizreni ka shënuar fitore dramatike ndaj Dritës me rezultat 109:108, pas një ndeshje tejet interesante që u vendos në kohën shtesë. Koha e...

Manipulimet në Malishevë: Mbi 17 mijë vota u keqpërdorën

Totaj priti ambasadorin e Hungarisë, diskutohen mundësitë e bashkëpunimit

Drejt përfundimit restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Qendrën Historike të Prizrenit

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Drake me kapelë me flamurin shqiptar, fansat reagojnë masivisht

Familjarët e të ndaluarve në Prizren u ankuan në KMDLNJ për shkelje të të drejtave

Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit dhe Drejtoria Komunale e Shëndetësisë diskutojnë avancimin e shërbimeve shëndetësore

Bashkimi dominon Tiranën

Totaj: Prizreni humbi një figurë të shquar të arsimit

Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026

Damka: Parimi kryesor i KDTP-së është përfaqësimi i fortë dhe i drejtë në Kuvend

Prokuroria interviston komisionerët për dallaveret me vota në Malishevë

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne