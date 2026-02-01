2.3 C
Prizren
E diel, 1 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Dominim total: Bashkimi i pamëshirshëm ndaj Trepçës

By admin

Bashkimi ka regjistruar një fitore bindëse ndaj Trepçës me rezultat 82:42, në kuadër të Superligës së Femrave në basketboll, duke dominuar takimin nga fillimi deri në fund, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase krijoi epërsi që në minutat e para dhe e menaxhoi ndeshjen me qetësi, falë mbrojtjes së fortë, tranzicionit të shpejtë dhe organizimit të mirë në fazën ofensive. Trepça pati vështirësi në ndërtimin e aksioneve, duke mos arritur të përballojë ritmin e lartë të vendasve.

Me këtë fitore, Bashkimi vazhdon paraqitjet pozitive dhe konfirmon ambiciet për pjesën e mbetur të sezonit në elitën e basketbollit të femrave në Kosovë./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Më Shumë

Fokus

Prokuroria vazhdon aksionin kundër grupit të dytë të të dyshuarve për manipulim me vota në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka vazhduar të enjten aksionin kundër të dyshuarve lidhur me manipulimet me vota. Prokuroria ka njoftuar se në bashkëpunim me Policinë...
Lajme

Ismet Kryeziu kërkon përsëritjen e zgjedhjeve në Prizren

Drejtori i KDI-së, Ismet Kryeziu, ka kërkuar përsëritjen e procesit zgjedhor në Prizren. Ai ka thënë se është manipuluar vullneti qytetar, me prekjen e 60...

Prokuroria interviston komisionerët për dallaveret me vota në Malishevë

Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

“Një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër shqiptarëve në Kosovë”, zbulohet letra e Kadaresë për Presidentin Bush në 1991

Kërkohen hetime edhe për votat e zgjedhjeve lokale në Prizren

Monitorim dhe reagim në kohë: QRTK-ja mbron asetet kulturore të Prizrenit

Jo veç Prizreni, të gjitha komunat nën ‘llupën’ e Prokurorisë për manipulim votash

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit dhe Drejtoria Komunale e Shëndetësisë diskutojnë avancimin e shërbimeve shëndetësore

Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

Gjesti rikthehet fuqishëm me këngën e re dhe thyen rekorde globale

Drejt përfundimit restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Qendrën Historike të Prizrenit

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Aksioni kundër manipulimit të votave, ndalohen katër kryesues dhe një koordinator i KKZ-së në Prizren

Kushtetuesja merr vendim: Zgjedhja e Nenad Rashiqit si nënkryetar i Kuvendit ishte jokushtetuese

Totaj priti ambasadorin e Hungarisë, diskutohen mundësitë e bashkëpunimit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne