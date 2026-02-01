Dominim total: Bashkimi i pamëshirshëm ndaj Trepçës

Bashkimi ka regjistruar një fitore bindëse ndaj Trepçës me rezultat 82:42, në kuadër të Superligës së Femrave në basketboll, duke dominuar takimin nga fillimi deri në fund, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase krijoi epërsi që në minutat e para dhe e menaxhoi ndeshjen me qetësi, falë mbrojtjes së fortë, tranzicionit të shpejtë dhe organizimit të mirë në fazën ofensive. Trepça pati vështirësi në ndërtimin e aksioneve, duke mos arritur të përballojë ritmin e lartë të vendasve.
Me këtë fitore, Bashkimi vazhdon paraqitjet pozitive dhe konfirmon ambiciet për pjesën e mbetur të sezonit në elitën e basketbollit të femrave në Kosovë./PrizrenPress.com/
