Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

By admin

Policia e Kosovës ka njoftuar se më 1 shkurt 2026, rreth orës 15:32, është raportuar një rast i vdekjes në komunën e Rahovecit.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, një mashkull kosovar dyshohet se është lënduar aksidentalisht gjatë prerjes së një lisi, ndërsa pas lëndimeve të marra është dërguar pa shenja jete në Spitalin e Gjakovës.

Me vendim të prokurorit kompetent, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Rasti po trajtohet nga organet kompetente dhe hetimet janë duke vazhduar.

Veshja tradicionale e Hasit nis rrugëtimin drejt UNESCO-s/Video
Policia ndalon një të ri në Prizren, i gjendet substancë narkotike gjatë kontrollit

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Platforma qytetare “Liria ka Emër” ka vazhduar sot fushatën e saj të takimeve nëpër Kosovë, duke realizuar një vizitë zyrtare në Komunën e Rahovecit. Dy...
Caktohet masa e paraburgimit për 15 kryesues të votave që u arrestuan në Malishevë

Prokuroria Themelore në Gjakovë, njofton opinion publik, se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës-Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë, ka realizuar veprimet lidhur me...

Familjarët e të ndaluarve në Prizren u ankuan në KMDLNJ për shkelje të të drejtave

Bashkimi – Sigal Prishtina, dueli tradicional në Prizren

57 aksidente dhe mbi 2300 gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Abdixhiku i mbijeton votëbesimit në Kuvend – mbetet kryetar i LDK-së

Policia ndalon një të ri në Prizren, i gjendet substancë narkotike gjatë kontrollit

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Shuhet në moshën 82-vjeçare aktori i mirënjohur Fitim Makashi, babai i këngëtarit Redon Makashi

Monitorim dhe reagim në kohë: QRTK-ja mbron asetet kulturore të Prizrenit

Gjenerata 2025 përfundon praktikën njëvjeçare në Gjykatën Themelore në Prizren dhe Suharekë

Prizren: Arrestohet i dënuari me 2 vite burgim për shitblerje të drogës, dërgohet në vuajtje të dënimit

KFOR-i organizon konferencë me studentët nga Venediku dhe Universiteti i Prizrenit

Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë

Bashkimi shumë i fortë për Sigal Prishtinën

Taulant Hodaj pritet të zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të FFK-së

