Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë

By admin

Një ngjarje e trishtë ka ndodhur dje në Rahovec, ku një person ka humbur jetën aksidentalisht derisa ishte duke prerë një lis. Viktima është 34 vjeçari Nevruz Krasniqi nga fshati Dejnë. 

I ndjeri ishte prind i tre fëmijëve.

Për rastin ka raportuar edhe Policia e Kosovës përmes raportit 24-orësh, ku njoftoi se viktima është dërguar pa shenja jete në Spitalin e Gjakovës.

“Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport.

Nga fshati kanë bërë të ditur se për kohën e ceremonisë së varrimit familjarët do të njoftojnë me kohë.

Policia ndalon një të ri në Prizren, i gjendet substancë narkotike gjatë kontrollit

Lajmet e Fundit

